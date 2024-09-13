Энтони Блинкен заявил о планах США усилить ПВО Украины в ближайшие недели

ЦАМТО, 12 сентября. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон в ближайшие недели планирует поставить Украине средства ПВО во исполнение обязательств, ранее взятых на себя президентом США Джо Байденом, передает "РИА Новости".

"На саммите НАТО в июле президент Джо Байден пообещал пять стратегических (дальнего действия, типа "Пэтриот" – прим. ред.) систем ПВО и десятки тактических систем ПВО… Несколько из этих стратегических систем мы доставили. Мы в полную силу работаем над выполнением обязательств и в ближайшие недели мы продолжим наращивать системы ПВО Украины", – заявил Э.Блинкен 11 сентября на пресс-конференции в Киеве после встречи с коллегами из Британии и Украины.