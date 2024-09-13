«Станет самым большим самолетом в мире по объему груза»: WindRunner планируется использовать в военных целях

Источник изображения: topwar.ru

В начале этого года американский стартап Radia заявил о намерении построить самый большой транспортный самолет в мире по объему перевозимого груза.

Тогда перед ним ставилась конкретная задача – транспортировка гигантских лопастей для ветряных турбин длиной до 105 метров. Его вместимость должна составить 7702 куб. м, а грузоподъемность - до 72,5 тонн. Он должен иметь возможность взлетать и садиться на неподготовленных взлетно-посадочных полосах длиной всего 1800 метров и иметь радиус действия 2000 км.

Самолет должен иметь длину 108 м, высоту 24 м и размах крыла 84 м. В его силовой установке планируется использоваться четыре двигателя, которые смогут развивать скорость 0,6 Маха (740 км/ч).

В настоящее время компания проводит моделирование для проверки окончательной конструкции и предполагает начать коммерческие полеты в конце 2027 года.

В июле было объявлено о поддержке проекта WindRunner тремя крупными компаниями: испанская Aernnova будет заниматься крылом и пилонами двигателей, итальянская Leonardo фюзеляжем, американская AFuzion будет отвечать за консультации по безопасности и сертификацию.

Источник изображения: topwar.ru

В конце августа генеральный директор Radia Марк Лундстрем дал интервью изданию Aerospace Global News, в котором указал на двойное назначение WindRunner и намерение использовать перспективный самолет в военных целях.

По сравнению с более крупными ВТС WindRunner выделяется объемом перевозимого груза, намного превышающим даже тот, который мог взять на борт Ан-225 (1300 кубометров). Вслед за ним идут Ан-124 и Боинг 747-400 – 1160 и 610 кубометров соответственно.

Как полагает разработчик, большой объем позволяет перевозить крупногабаритные грузы без необходимости их разбирать, как это в настоящее время происходит при транспортировке боевых самолетов или вертолетов.

По расчетам компании, WindRunner сможет перевозить 6 истребителей F-16 или 6 вертолетов Chinook без необходимости демонтировать крылья первого или несущие винты второго.

Однако, как отмечают западные обозреватели, ограниченная дальность полета (2 тыс. км) по сравнению с упомянутыми военно-транспортными самолетами будет являться большим недостатком, поскольку для выполнения стратегических перелетов придется прибегать к постоянным «прыжкам».