Боевые корабли РФ и КНР выполнили артиллерийские стрельбы в ходе учений «Океан-2024»

Боевые корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) и ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) отработали организацию всех видов обороны при смене района выполнения задач учений «Океан-2024» в центральной части Японского моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ в четверг, 12 сентября.

Как отмечается, российско-китайский отряд отработал плавание в составе различных строев, организацию противовоздушной, противолодочной и противоминной обороны.

«Действуя под единым управлением, экипажи кораблей отразили атаку средств воздушного нападения условного противника с выполнением практической артиллерийской стрельбы, преодолели район с минной опасностью и уничтожили морскую плавающую мину. Российские и китайские моряки также тренировались бороться со скоростными безэкипажными катерами, беспилотными летательными аппаратами и провели ночные стрельбы по морской цели», — указано в сообщении ведомства.

Уточняется, что в составе совместного отряда боевых кораблей России и Китая действуют корветы «Громкий», «Совершенный», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и суда обеспечения ТОФ, а также эсминцы «Синин» и «Уси», фрегат «Линь И» и судно снабжения «Тайху» ВМС НОАК.

Ранее в четверг сообщалось, что боевые корабли ТОФ в ходе учений «Океан-2024» зенитными ракетами и артиллерией уничтожили ракету-мишень условного противника. Так, в Минобороны РФ уточнили, что в ходе маневров два корвета Тихоокеанского флота, которые действуют в составе тактической группы, в положенное время обнаружили пуск ракеты-мишени и взяли ее на сопровождение, а расчеты зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Редут» уничтожили сверхзвуковую цель на безопасном для судов расстоянии.

Учения «Океан-2024» в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей начались ранее в этот день и пройдут до 16 сентября включительно. В них будут задействованы более 400 боевых кораблей, подлодок и судов обеспечения, более 120 самолетов и вертолетов, а также более 90 тыс. личного состава. Кроме того, задействованы четыре боевых корабля и судно снабжения ВМС Народно-освободительной армии Китая.