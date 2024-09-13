Объем выделенной Хорватией Украине военной помощи превысил 200 млн. евро

ЦАМТО, 12 сентября. Военная помощь Хорватии властям на Украине за последние два с лишним года превысила сумму в 200 млн. евро.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил 11 сентября хорватский премьер Андрей Пленкович в ходе визита в Киев.

А.Пленкович 11 сентября прибыл с неанонсированным визитом в Киев, где встретился с Владимиром Зеленским, госсекретарем США Энтони Блинкеном и другими политиками. Это уже третья поездка премьера Хорватии на Украину с начала СВО.

"Правительство Хорватии одобрило очередной пакет военной помощи Украине, с ним наша совокупная военная помощь Киеву превышает 200 млн. евро за последние два с половиной года", – цитирует хорватское радио и телевидение А.Пленковича.