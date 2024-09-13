Системно развивая "военное беспилотие": итоги слета операторов боевых БПЛА "Дронница"

Всероссийский слет операторов боевых беспилотных систем "Дронница" прошел уже в третий раз, и все они состоялись на Новгородчине. "Дронница-2024" проводилась 6–8 сентября на базе Инновационного научно-технологического центра "Интеллектуальная электроника — Валдай". В рамках "Дронницы" прошли лекции, семинары, встречи разработчиков с конечными "пользователями" из зоны специальной военной операции. Всего в слете участвовало около 100 производителей, из них 18 представляли разработки в категории FPV-дронов, 25 — изделия в области радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и радиоэлектронной разведки (РЭР), 22 — различные летательные аппараты самолетного и вертолетного типа. На полигоне демонстрировались и тестировались робототехнические изделия.

"Проект направлен не только на развитие и популяризацию культуры "военного беспилотия", но и формирование высокопрофессионального сообщества инструкторов и операторов БПЛА (беспилотных летательных аппаратов — прим. ТАСС), специалистов РЭР и РЭБ", — отмечается на сайте "Дронницы".

Беспилотные новинки

Новинкой слета стал беспилотный интеллектуальный комплекс "Штурм", представленный ООО "Тодиз" (в составе военно-технического центра "Царские волки"). "Штурм" предназначен для автономного наведения на наземные и воздушные цели, а также их поражения зарядом дроби массой до 3 кг или сеткой. По словам представителя "Тодиз", высокоточный комплекс устойчив к средствам радиоэлектронной борьбы, разгоняется в воздухе до 100 км/ч, имеет среднее время полета 20 минут. В инфраструктуру "Штурма" входят серверы, командный интерфейс, а также приложение, позволяющее командирам подразделений и операторам получать с борта беспилотника видеоизображение, удаленно отслеживать и управлять миссиями БПЛА. Она может быть расширена добавлением систем обнаружения — детекторов, радиолокационных станций.

Комплекс оснащен как оптическими, так и тепловизионными камерами, лидаром (лазерным сканером окружающего пространства), а также бортовым вычислителем. Благодаря применению машинного зрения, нейросетей и интеллектуального управления полезной нагрузкой "Штурм" способен автономно передвигаться, выполнить разведку или нанести удар по противнику, а затем возвращаться на заданную точку, не выдавая себя радиосигналами. При этом аппарат невосприимчив к средствам РЭБ, так как действует самостоятельно и не связан радиоканалом с оператором. Специалист "Тодиз" добавил, что "Штурм" может мгновенно передавать аэрофотоснимки и координаты обнаруженных целей (при этом они отображаются на карте).

Системы захвата целей основаны на разных алгоритмах, что позволяет автономно захватывать и наводиться не только на наземные, но и на воздушные цели, обеспечивать их перехват и возврат БПЛА в заданную точку

специалист ООО "Тодиз"

В ближайшее время в зоне спецоперации пройдет тестирование БПЛА "Ася" — "летающее крыло", способное взлетать и садиться вертикально, на опоры на задней кромке крыла. Из-за конструкции такие аппараты называют тейлситтерами ("сидящими на хвосте"). На передней кромке крыла расположены два электродвигателя с пропеллерами. Представитель конструкторского бюро "Синергия", создавшего "Асю", отметил, что беспилотник целиком изготовлен из пластика, что делает его практически невидимым для радаров. Принцип изготовления "Аси" оптимизирован под трехмерную печать в любом месте, включая передовую.

БПЛА "Ася". Источник: © Екатерина Адамова/ ТАСС

Нашей задачей было создать аппарат, приспособленный для производства в максимально не подготовленных для этого помещениях, хоть в контейнере. Главное — правильно настроенный 3D-принтер, наша документация и инструкции по изготовлению

представитель КБ "Синергия"

БПЛА спроектирован в вариантах разведчика (основная его функция), ретранслятора и камикадзе, может оснащаться тепловизионной камерой. "В отличие от мультироторных аппаратов наш беспилотник способен нести на себе больше полезной нагрузки и дольше лететь — один час и 1 кг. Также у "Аси" выше дальность применения — до 30 км", — рассказали в "Синергии".

На "Дроннице" представили новый вариант ударно-разведывательного гексакоптера МиС-35М, доработанного с учетом опыта его боевого применения. Теперь аппарат поднимает до 4,2 кг полезной нагрузки и обладает повышенной устойчивостью к работе вражеских станций РЭБ.

Сейчас мы апробируем МиС-35 "Извозчик": дрон — доставщик гуманитарных грузов на базе МиС-35, предназначенный для волонтеров, работающих на переднем крае, а также МиС-35 "Извозчик-Н" — это также дрон-доставщик, только предназначенный для доставки грузов на поле боя

представитель конструкторского бюро "МиС"

На пяти направлениях спецоперации, включая курское, российские военные начали применять FPV-дроны серии "Ключ". Об этом на полях слета операторов боевых беспилотников сообщил представитель учебного центра "Пустельга". Дроны работают на нестандартных радиочастотах, что затрудняет их подавление средствами РЭБ. "Пустельга" производит и поставляет до 2 тыс. дронов-камикадзе ежемесячно. При этом поддерживается связь с операторами на передовой и проводится модернизация изделий согласно их пожеланиям.

Российские войска приступили к использованию дронов, которые в принципе невозможно заглушить радиопомехами, потому что для связи с оператором они используют передачу сигналов по оптоволоконному кабелю. О применении таких ударных БПЛА рассказал ТАСС в ходе слета коммерческий директор компании "Лаборатория будущего" Павел Камнев.

Были показаны и наземные необитаемые аппараты — к примеру, демонстрировалась самоходная дистанционно управляемая гусеничная платформа, а также пулеметная турель, которая может быть как установлена на нее, так и работать самостоятельно.

Битва за эфир

Современные боевые действия невозможны без развитых средств противодействия дронам, которые становятся одним из основных ударных средств. На "Дроннице-2024" были представлены устройства обнаружения беспилотников и комплексы РЭБ различных классов — от носимых до стационарных.

К примеру, мобильный подавитель беспилотников "Атлас", выполненный в виде ранца, может использоваться как для защиты колонн боевой техники и воинских подразделений, так и для прикрытия школ, больниц, вокзалов, объектов проведения массовых мероприятий. Устройство массой 16 кг может работать как автономно, так и от сети, глуша 10–12 различных радиоканалов.

В зоне СВО и в Белгородской области уже происходят испытания системы обнаружения и противодействия беспилотным летательным аппаратам "Ступор", о чем сообщил ТАСС на "Дроннице" представитель одноименной компании — создателя системы. По его словам, сейчас Белгородская область — регион, в котором активно применяются новейшие антидроновые средства. Одно из преимуществ "Ступора" — возможность приема и обработки информации с многочисленных станций обнаружения в едином центре.

"Ступор" достигает высокой эффективности против небольших FPV-дронов. Это большая проблема для приграничных регионов. В частности, ведем работу с компаниями, которые занимаются агробизнесом. К сожалению, там большие потери, потому что ВСУ занимаются терроризмом и направляют дроны по комбайнам

представитель компании "Ступор"

Защищает сельскохозяйственную, дорожную технику и другая новинка — средство РЭБ от липецкого НПО "Киловатт". Устройство крепится на крышу автомобильной техники. "Изделие уже апробировано и подтвердило свою эффективность, — сообщил представитель разработчика. — В настоящее время средство РЭБ в виде автобокса уже применяется для защиты автомобилей в зоне СВО и приграничных регионах России". Для гражданской спецтехники созданы боксы оранжевого и салатового цветов.

Связать данные от разнотипных детекторов дронов призвана программная платформа конструкторского бюро "Фарватер", впервые представленная на слете и ориентированная в первую очередь на гражданский рынок.

"Оператор, сидя перед одним монитором, может управлять сразу несколькими устройствами, — сообщил ТАСС руководитель проекта Роман Стариков. — Он может собрать сеть из одинаковых или различных устройств. ПО позволяет проводить мониторинг и обнаруживать в небе аппараты по характерным сигнатурам сигналов, пока что силами оператора, но мы работаем над автоматизацией этого процесса".

Помимо этого, "Фарватер" предлагает модули для создания российских радиосканеров — обнаружителей беспилотников — или модернизации существующих, чтобы унифицировать их программное обеспечение.

Необходимо системное развитие

"ВСУ сформировали ударные роты, для которых были собраны самые результативные операторы беспилотников, — предупредил представитель Центра беспилотных компетенций с позывным Барс. — На сегодняшний день эти роты становятся основой украинских сил беспилотных систем. На снабжение этих сил в этом году был поставлен 1 млн FPV-дронов. Если все пойдет такими темпами, то к концу 2024 года эта цифра составит 2 млн ударных дронов". Специалист добавил, что в минувшем году на финансирование украинского проекта "Армия дронов" выделена сумма, эквивалентная 40 млрд рублей, а в проект входит около 500 украинских предприятий.

"Главная задача слета "Дронница" в этом году — поиск системного превосходства над противником, создание системной индустрии, которая превзойдет противника в количестве и качестве, — заявил руководитель Координационного центра помощи Новороссии (КЦПН), глава оргкомитета слета Александр Любимов. — Россия всегда должна иметь превосходство. Условно говоря, и у нас, и у ВСУ "зоопарк" дронов".

На данный момент у нас нет единой беспилотной системы, но мы понимаем, что находимся в шаге от возможного создания боевых беспилотных систем близко к передовой под конкретные задачи

Александр Любимов

руководитель КЦПН, глава оргкомитета "Дронницы-2024"

Первый заместитель гендиректора и сооснователь компании "Флай дрон" Александр Каниовский считает, что развитие беспилотных технологий привело к тому, что средств радиоэлектронной борьбы уже недостаточно для противодействия дронам, и опыт СВО это подтверждает. Производители БПЛА — как российские, так и зарубежные — оснащают свои изделия автономными системами навигации, машинным зрением, что позволяет им преодолевать системы РЭБ. Поэтому необходимо развивать комплексные средства защиты от беспилотников — способы кинетического перехвата, физической защиты от них. Специалист выразил мнение, что связать воедино антидроновые средства помогут технологии искусственного интеллекта.

"Сегодня производством беспилотников в России занимаются как государственные, так и небольшие частные компании, — выразил ТАСС мнение гендиректор компании "Сеть свободного сотрудничества" Иосиф Нургалиев на полях "Дронницы". — Объем рынка систем защиты от БПЛА оценивается в несколько десятков миллиардов рублей. Речь про радиолокационные станции, средства радиомониторинга и радиоэлектронного подавления, антидроновые ружья и прочее. Причем боевые действия дали отлично понять, что российские системы для противодействия атакам БПЛА являются одними из лучших в мире".

Тем временем организаторы слета выбрали место проведения мероприятия в следующем году. По традиции оно пройдет в Великом Новгороде.

Виктор Бодров