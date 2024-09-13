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Военное обозрение

Щелчок по носу западным корпорациям: Россия построит в Боливии завод на одном из крупнейших месторождений лития в мире

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Источник изображения: topwar.ru

Несколько незамеченной осталась информация о подписании «Росатомом» контракта с боливийскими партнёрами относительно добычи и переработки ресурсов. Хотя событие нерядовое.

Речь идёт о подписании с боливийской госкомпанией YLB контракта на строительство в этой латиноамериканской стране промышленного предприятия, которое будет заниматься производством карбоната лития.

По последним сведениям, предприятие будет вести свою работу на солончаке Уюни, который является по-настоящему лакомым куском для крупного бизнеса по всему миру. Причиной такого интереса к этому объекту в Боливии является то, что он богат литием, востребованным сегодня в целом ряде высокотехнологичных отраслей.

На церемонии подписания соглашения присутствовал лично президент Боливии Луис Арсе.

Общая площадь литиеносных полей на месторождении Уюни составляет более 10 тысяч квадратных километров. Начало работы предприятия запланировано на вторую половину 2025 года.

Проектная мощность завода составляет 14 тысяч тонн карбоната лития в год.

Российская технология производства, как сообщается, отличается от других тем, что не предполагает использования агрессивных реагентов, а значит, производство не нанесёт урон окружающей среде.

Разработка Россией литиевого месторождения в Боливии – значительный щелчок по носу крупным западным корпорациям, которые хотели заполучить этот объект в свои руки. Для этого на Западе предпринимали и откровенные попытки смены власти в стране. Теперь Россия получает значительный козырь в свои руки, имея возможность совместной эксплуатации одного из крупнейших месторождений лития в мире. А это получение доступного сырья для производства в десятках сфер современной экономики.

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