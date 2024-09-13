ВМС США приняли на вооружение ДВКД LPD-29 "Ричард М МакКул младший"

ЦАМТО, 12 сентября. На ВМБ "Пенсакола" (шт.Флорида) 7 сентября состоялась церемонии принятия на вооружение ВМС США ДВКД "Ричард М МакКул младший" (LPD-29) класса "Сан-Антонио".

Как сообщило командование ВМС США, "Ричард М МакКул младший" является 13-м и последним кораблем класса "Сан-Антонио" версии Flight I, вслед за которым Ingalls Shipbuilding приступила к строительству ДВКД линейки Flight II.

Контракт стоимостью 218,102 млн. долл. на приобретение оборудования с длительными сроками изготовления для строительства LPD-29 был подписан с Huntington Ingalls Industries (HII) в июне 2017 года. Резка стали для строительства корабля началась на предприятии в Паскагуле (шт.Миссисипи) 30 июля 2018 года, церемония аутентификации киля состоялась в апреле 2019 года, спуска на воду – в январе 2022 года, крещения – в июне 2022 года. В апреле 2024 года LPD-29 был передан ВМС США.

Как сообщал ЦАМТО, реализация программы строительства ДВКД класса "Сан-Антонио" началась в 1993 году и первоначально предусматривала поставку ВМС США 11 кораблей, которые должны заменить устаревшие транспорты класса LPD-4, LSD-36, LKA-113 и LST-1179. Позднее были размещены заказы на строительство еще двух ДВКД класса "Сан-Антонио" – LPD-28 "Форт Лодердейл" и LPD-29 "Ричард М МакКул младший".

ДВКД класса "Сан-Антонио" являются элементом "триады" средств доставки экспедиционных подразделений КМП США к месту проведения боевых операций. ДВКД может взять на борт до 800 морских пехотинцев (стандартно количество – 699) и обеспечить их высадку на побережье, используя десантные катера на воздушной подушке (LCAC), обычные десантные катера, вертолеты или самолеты с вертикальным взлетом и посадкой. ДВКД также могут применяться для поддержки гуманитарных операций, оказания помощи потерпевшим в стихийных бедствиях.

Головной корабль серии был передан ВМС США в 2005 году. До настоящего времени на вооружение ВМС США были приняты 12 ДВКД: "Сан-Антонио" (LPD-17), "Нью-Орлеан" (LPD-18), "Меса Верде" (LPD-19), "Грин Бей" (LPD-20), "Нью-Йорк" (LPD-21), "Сан-Диего" (LPD-22), "Анкоридж" (LPD-23), "Арлингтон" (LPD-24), "Сомерсет" (LPD-25), "Джон П.Мурта" (LPD-26), "Портленд" (LPD-27) и "Форт Лодердейл" (LPD-28).

В марте 2019 года Ingalls Shipbuilding заключила с ВМС США контракт стоимостью 1,47 млрд. долл. на разработку рабочего проекта и строительство первого судна версии LPD-17 Flight II – LPD-30 "Харрисбург". ДВКД LPD-17 Flight II заменят состоящие на вооружении десантные транспорты-доки класса LSD-41 "Уидби Айленд" и LSD-49 "Харперс Ферри". В настоящее время в стадии строительства находятся два ДВКД Flight II: LPD-30 "Харрисбург" и LPD-31 "Питтсбург".

В марте 2023 года с HII был заключен контракт на разработку технического проекта и строительство ДВКД LPD-32 "Филадельфия", который станет 16-м кораблем класса "Сан-Антонио" и третьим в версии Flight II.

Командование ВМС США планирует заключить долгосрочный контракт на поставку еще четырех ДВКД.