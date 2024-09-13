Корабли трех флотов отработали боевые упражнения в рамках учения «Океан-2024»

Корабли постоянного оперативного соединения Военно-Морского Флота России в Средиземном море отрабатывают боевые упражнения в рамках стратегического командно-штабного учения «Океан-2024». Об этом 12 сентября сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что в состав ударной корабельной группы входят фрегат «Адмирал Григорович» и корвет «Меркурий» Черноморского флота, фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» Северного флота, и дизель-электрическая подводная лодка «Уфа» Тихоокеанского флота.

В ходе маневров корабли покинули пункт базирования Тартус в Сирийской Арабской Республике и вышли в районы выполнения боевых упражнений в восточной части Средиземного моря. С воздуха соединение прикрывали экипажи вертолетов Ми-8амтш-в и Ка-52 армейской авиация Воздушно-космических Сил России.

Как указали в Минобороны, на этапе развертывания моряки отразили удары безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов условного противника с применением корабельной артиллерии.

Экипажи кораблей при поддержке самолетов Су-24М оперативно-тактической авиации российской группировки войск в Сирии отразили атаки средств воздушного нападения условного противника. В ходе противовоздушного боя активно применялись комплексы радиоэлектронной борьбы.

Корабельная группа совместно с экипажами самолетов Ил-38 и вертолетов Ка-27 морской авиации ВМФ России отработали приемы поиска и уничтожения подводных лодок комплексным применением корабельных средств поражения. Кроме того, установлено слежение оружием за корабельными группами условного противника, сообщили в ведомстве.

Ранее, 11 сентября, экипажи ракетного корабля «Дагестан», малых артиллерийских кораблей «Астрахань» и «Волгодонск» Каспийской флотилии в составе корабельной тактической группы отработали нанесение ракетных ударов по целям условных противников в ходе учений «Океан-2024».

Учения «Океан-2024» в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей начались ранее в этот день и пройдут до 16 сентября включительно. В них будут задействованы более 400 боевых кораблей, подлодок и судов обеспечения, более 120 самолетов и вертолетов, а также более 90 тыс. личного состава. Также задействованы четыре боевых корабля и судно снабжения ВМС Народно-освободительной армии Китая.