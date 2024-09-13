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Военное обозрение

«Налетал 10 тысяч часов»: в Турции списали ударный беспилотник Bayraktar TB2

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Источник изображения: topwar.ru

Один из беспилотников многочисленного парка Bayraktar TB2 турецких войск, поступивший на вооружение в 2014 году, стал первым БПЛА в семействе, который за время своей службы преодолел отметку в 10 тысяч часов налета.

Как указывается в издании SavunmaSanayiST, теперь он будет участвовать в тренировочных и испытательных полетах и будет использоваться в качестве лаборатории для исследования жизненного цикла планера.

Отмечается, что списанный ударный БПЛА был задействован в целом ряде операций, проводившихся вооруженными силами страны:

Он достойно выполнил свой национальный долг.

Как пояснил производитель, компания Baykar, на сентябрь 2024 года весь парк Bayraktar TB2 преодолел рубеж налета в 900 тыс. часов.

Эти беспилотники сыграли ключевую роль в Карабахской войне, а также в конфликтах в Ливии, Украине, Мали и Буркина-Фасо

- не без пафоса заявляется в издании.

По словам автора, Bayraktar TB2 достиг целого ряда рекордов, например, поднялся на высоту 8,2 тыс. метров, непрерывно находился в воздухе в течение 27 часов и 3 минут.

Как указывается, компания Baykar стала крупнейшим в мире экспортером БПЛА. На данный момент контракты подписаны с 34 странами: 33 государства заказали Bayraktar TB2 и одно – AKINCI.

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