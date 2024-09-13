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РИА Новости

Ту-22М3 на учениях "Океан" пролетели над Охотским морем и Тихим океаном

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Ту-22М3
Ту-22М3.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

На учениях "Океан-2024" два Ту-22М3 пролетели над Охотским морем и Тихим океаном

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 в рамках учений "Океан-2024" выполнили полет над нейтральными водами Охотского моря и Тихого океана, сообщило Минобороны России.

"Экипажи сверхзвуковых бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3 дальней авиации Воздушно-космических сил России в рамках СКШУ "Океан-2024", действуя над нейтральными водами акватории Охотского моря и Тихого океана, отработали учебные задачи по поражению корабельной группировки условного противника", — рассказали в ведомстве.

Бомбардировщики сопровождали истребители Су-35С и Су-30СМ Воздушно-космических сил.

Машины пробыли в воздухе более пяти часов. В Минобороны подчеркнули, что все полеты самолетов ВКС России выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Плановые стратегические учения "Океан-2024" стартовали во вторник, они продлятся до 16 сентября включительно. Маневры проводится в двустороннем формате под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева.

В маневрах, которые проходят в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей задействовано более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и Воздушно-космических сил, около 7 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90 тысяч человек личного состава.

Основными задачами учения являются проверка готовности руководящего состава объединений и соединений ВМФ к управлению разнородными группировками сил в зонах своей ответственности, решению нестандартных оперативных задач, комплексному применению высокоточного оружия, перспективных и современных образцов вооружения и военной техники в ходе практической части учения, а также расширение взаимодействия с военно-морскими силами стран-партнеров при решении совместных задач в море.

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