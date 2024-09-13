Боец РФ: самая мощная российская САУ "Малка" выстрелом способна "сложить" дом

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Самая мощная и дальнобойная российская самоходная артиллерийская установка (САУ) 2С7М "Малка" может "складывать" дома и уничтожать бронетехнику, даже если не попадает рядом с ней. Об этом рассказал командир орудия, задействованного на авдеевском направлении спецоперации, с позывным Юрга.

"Это одно из самых дальнобойных орудий самоходных у нас в Российской Федерации. Калибр у него тоже один из самых больших - 203 мм. Разрывы очень хорошие: бывает, и дома складываем, и технику с одного выстрела разбиваем. Даже если не попадаем в технику, а рядом попадаем, она может перевернуться", - рассказал военнослужащий на кадрах, распространенных Минобороны РФ.

В ведомстве добавили, что расчет орудия уничтожил бронетехнику и опорный пункт ВСУ в лесополосе на авдеевском направлении. Удар корректировался с помощью беспилотника.

"В результате огневого поражения противника была уничтожена его бронетехника и разрушен опорный пункт, расположенный на расстоянии более 20 километров. После выполнения задачи расчет оперативно покинул огневую позицию", - добавили в ведомстве.

САУ "Малка" является модернизированным вариантом самоходной пушки 2С7 "Пион", разработанной в 1980-х гг. и до сих пор считающейся одной из самых мощных в мире. Основное предназначение самоходной артиллерийской установки - поражение важных целей и объектов противника в тактической глубине обороны за линией фронта. Скорострельность орудия составляет до 2,5 выстрела в минуту, дальность - около 50 км.