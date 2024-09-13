Расширение БРИКС должно обеспокоить НАТО (The Times, Великобритания)

Times: у БРИКС есть потенциал для создания картеля по стратегическим металлам

БРИКС обладает потенциалом для создания картеля по стратегическим металлам, необходимым для создания оружия, пишет The Times. Эксперты уже называют блок "НАТО Глобального Юга". Страны группы прокладывают себе путь к решающему военному превосходству, отмечает автор статьи.

Роджер Бойес

Ось под руководством России и Китая прибирает к рукам редкие металлы, без которых невозможно создание оружия следующего поколения.

А почему бы и не поторговаться, ведь обмен-то выгодный? Иран предлагает России ракеты малой дальности Fath-360 в обмен на поставки соевых бобов в Тегеран в нарушение санкций. И что это за китайский истребитель, летящий так низко над пирамидами? Похоже, это этап совместных китайско-египетских военно-морских учений, которые сами по себе являются частью плана по пересмотру системы безопасности Красного моря.

Поговорим о странных связях. Когда в 2001 году Goldman Sachs придумал аббревиатуру БРИК, она должна была привлечь внимание инвесторов к интересной группе быстро развивающихся стран, обладающих богатыми запасами полезных ископаемых, большим населением — и определенным проворством. Десять лет спустя к этой четверке стран в составе Бразилии, России, Индии и Китая присоединилась Южная Африка. Это было признание того, что африканский континент должен стать частью данного объединения хотя бы из-за геополитической ценности ЮАР как страны, расположенной вдоль торговых путей между Востоком и Западом.

Участники БРИК были интригующей группировкой, но многие аналитики не ожидали, что они станут счастливо сосуществовать, не в последнюю очередь из-за соперничества между Индией и Китаем. Казалось, нет разумного способа, посредством которого этот клуб мог бы использовать свои дипломатические рычаги. Однако на этой неделе расширенная версия БРИКС показала свое истинное лицо на стратегически важной конференции в Санкт-Петербурге, собравшей министров иностранных дел (включая хитрого и вездесущего китайца Ван И), советников по безопасности и крупных шишек из оборонной промышленности. А в следующем месяце состоится полномасштабный саммит под председательством Владимира Путина и с участием Си Цзиньпина.

Внезапно этот клуб становится осью, включающей новичков, таких как Египет, Саудовская Аравия, Эфиопия, Иран и Объединенные Арабские Эмираты. Это БРИКС+. На подходе еще больше приглашений, в том числе дружественной Путину Сербии и члену НАТО Турции. В БРИКС++ будут входить страны ОПЕК, как минимум три ядерные державы, некоторые члены Всемирной торговой организации. И все они будут плясать под дудку китайской инициативы "Один пояс, один путь". А еще этот блок, вдохновленный демонстративным неповиновением Путина альянсу НАТО, который поддерживает Украину, становится милитаризированным. Может ли он стать НАТО Глобального Юга, сплоченной антиамериканской коалицией, готовой к возможному приходу администрации Трампа и к развороту на Восток?

Первоначальный квартет БРИК был объединением государств-единомышленников, которым надоело раболепствовать перед находящимися под влиянием США институтами, такими как Всемирный банк и Международный валютный фонд. Сегодня он с большим недоверием относится к демонстрации американской военной мощи. Это объединение отвергает мысль о том, что трансатлантический альянс является точкой притяжения мира. Оно считает, что гораздо важнее Индийский и Тихий океаны с их морскими торговые путями и узостями. Именно здесь, по мнению БРИКС, его страны-члены получают преимущества.

На этой неделе они будут говорить об открытости Китая для Африки, о смертоносном оружии, которое проходит испытания в вооруженном конфликте России и Украины, и о технических средствах наблюдения, развернутых Китаем и странами Персидского залива. Все это может улучшить показатели живучести автократических режимов. А еще БРИКС постоянно проводит внутренний анализ европейских и ближневосточных полей сражений, процесс обучения по вопросам противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

Эксперты НАТО пренебрежительно относятся к предположениям о том, что БРИКС+ может превратиться в боевой альянс. Где центральное командование, спрашивает меня один генерал, ныне носящий гражданскую одежду. Где общее дело? В его словах есть доля правды. Некоторые действия БРИКС можно охарактеризовать как "недоконфронтационные". Когда китайцы участвуют в учениях вместе с Белоруссией, они делают это для того, чтобы оценить эту страну, возможно, проверить лояльность ее армии к Путину. Но Пекин, скорее всего, не делает никаких выводов для собственных методов ведения войны. Если хотите, знание приходит из наблюдения за украинской маневренной борьбой и за сопротивлением Украины, и это знание может быть востребовано в случае столкновения с Тайванем. Китай принимает во внимание ошибки России.

Однако у БРИКС в его новом обличье есть одна особенность, которая должна серьезно встревожить Запад. У клуба уже появился потенциал для создания картеля по стратегическим металлам, необходимым для войны. Бразилия, Россия, Китай, Южная Африка — все они являются ключевыми игроками в области добычи металлов. Саудовская Аравия вынашивает планы превращения в горнодобывающую державу. Если Демократическая Республика Конго присоединится к этому клубу, ее огромные запасы кобальта будут добавлены в общий букет; если вступит Чили, медь и литий станут частью визитной карточки БРИКС. Появится монополия на материалы для фотоэлектрических панелей, ветряных турбин, электромобилей. Этот альянс сможет контролировать темпы глобальной декарбонизации.

Но картель редких металлов не просто устанавливает цену энергетической революции. Он также определяет перспективы модернизации вооружений. Саудовская Аравия вложилась в бразильскую корпорацию, которая производит титановую губку — важный материал для российских подводных лодок, стремящихся к более глубокому погружению, для авиационных двигателей, а также для размещения спутников в космосе. Что касается платиновых сплавов, входящих в состав реактивных и ракетных двигателей, и повсеместно используемых в магнитном покрытии жестких дисков компьютеров, то их твердо держит в своих руках Россия (12,8% мирового производства) и Южная Африка (66,7%). Даже если дело не дойдет до научно-фантастического кошмара, каким является совместная российско-китайская армия, страны БРИКС+ все равно прокладывают себе путь к решающему военному превосходству.

Чтобы лишить БРИКС+ острых когтей, важно разрушить нарушающие санкции связи между Китаем и российской военной машиной. США ввели вторичные санкции против китайских банков и компаний, которые поддерживают торговлю между двумя странами, и это оказывает определенное воздействие. Но пока на каждое западное ограничение находится обходной путь: продажи золота, гонконгские посредники, скрытые трансграничные перевозки. Расширение БРИКС упрощает эти действия и позволяет Путину избежать наказания.