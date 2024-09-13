Ракеты, запущенные КНДР, пролетели более 350 км

Люди смотрят новости в сеульском метро о запуске ракет в КНДР. Архивное фото.

Гонконг. 12 сентября. ИНТЕРФАКС - Дальность полета запущенных КНДР баллистических ракет малой дальности составила около 360 км, сообщает "Ренхап" со ссылкой на южнокорейских военных.

"Северокорейские ракеты пролетели около 360 км и упали в Японское море", - цитирует агентство сообщение Объединенного комитета начальников штабов ВС Южной Кореи (JCS).

Отмечается, что этого расстояния достаточно для поражения крупных южнокорейских городов, таких как Сеул и Тэджон, а также ключевых военных объектов в Керене и Гунсане.

Военные Южной Кореи осудили последний запуск как "провокационный акт", который серьезно угрожает миру и стабильности на Корейском полуострове, и пообещали дать жесткий ответ.

"Внимательно следя за различными действиями Северной Кореи в рамках жесткой совместной оборонительной линии между Южной Кореей и Соединенными Штатами, мы сохраним превосходящие возможности и готовность реагировать на любые провокации", - заявили в JCS.

Тем временем Минобороны Японии заявило, что, по крайней мере, две ракеты достигли максимальной высоты полета в 100 км и пролетели около 350 км.

"Минобороны выразило решительный протест Северной Корее в связи с серией пусков, расцениваемых как угрожающие миру и безопасности Японии и международного сообщества", - сообщает телеканал NHK.