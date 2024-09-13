Экс-сотрудник СБУ назвал возможную цель высадки десанта Украины в Черном море

Василий Прозоров считает, что атака была специально спровоцирована, чтобы ударить по истребителям ВКС РФ с помощью F-16

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Высадка украинского десанта в Черном море могла быть специально спровоцирована, чтобы ударить по российским истребителям с помощью F-16. Об этом ТАСС заявил экс-сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров.

"Не стоит, конечно, отбрасывать и другие возможные варианты, вплоть до того, что атака была специально спровоцирована, чтобы вытащить наши истребители в этот район Черного моря и подтянуть их под удар из засады американскими F-16. Опять-таки, для медийной составляющей", - сказал он.

Прозоров добавил, что это лишний раз показывает, что никто из украинских руководителей не считается с жизнями своих подчиненных, даже таких подготовленных, как бойцы морского спецназа.

Как сообщили в Минобороны России, в ночь на среду была сорвана попытка киевского режима захватить в акватории Черного моря российскую самоподъемную буровую установку "Крым-2". Для захвата российской буровой вышки ГУР МО Украины был направлен морской десант из 14 американских катеров Willard Sea Force с военнослужащими ССО ВМС Украины. В ходе боя были потоплены восемь морских катеров и уничтожено до 80 украинских военнослужащих. Как заявили в военном ведомстве, очередная "медийная операция" Киева "захлебнулась в крови и унесла жизни многих десятков украинских военнослужащих".