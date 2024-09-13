Самая страшная РСЗО Северной Кореи - KN-25 стала еще мощней

Источник изображения: Фото: "Военный осведомитель"

Одна из самых грозных реактивных систем в мире - северокорейская установка, известная под обозначением KN-25, возможно прошла модернизацию.

Так, несколько дней назад телеграм-канал "Военный осведомитель" опубликовал скриншоты с видеорепортажа телевидения КНДР.

На них можно увидеть боевую машину, которая ранее ни разу нигде не показывалась. В то же время она имеет много общего с упомянутой выше РСЗО. Правда, если ее колесная версия имела лишь четыре направляющих, то здесь их уже шесть.

Впервые об этом действительно во многом уникальном оружии стало известно в 2019 году, когда начались испытания. В 2020 году удалось достичь максимальной дальности в 380 км и высоты полета в 97 км.

Считается, что диаметр реактивных снарядов для нее составляет 600 мм, длина - 8,2 м, а вес - 3000 кг. Интервал между пусками этих боеприпасов составляет всего 20-30 секунд. Есть предположения, что кроме обычных боевых частей они могут снаряжаться еще и ядерными. У новой версии возможно улучшены характеристики точности.

Лев Романов