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ТАСС

Международный экипаж корабля "Союз МС-26" перешел на МКС

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© Олег Артемьев/ ТАСС
© Олег Артемьев/ ТАСС.
Источник изображения: © Олег Артемьев/ ТАСС

На станции их встретили космонавты Роскосмоса Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин и астронавты NASA Трейси Дайсон, Майкл Барратт, Мэттью Доминик и Джанетт Эппс

МКС, 12 сентября. /ТАСС/. Космонавты Роскосмоса Иван Вагнер (спецкор ТАСС на МКС), Алексей Овчинин и астронавт NASA Дональд Петтит перешли с корабля "Союз МС-26" на борт Международной космической станции (МКС), сообщили в Роскосмосе.

"Люки открыты! Экипаж встречает Алексея Овчинина, Ивана Вагнера и Дональда Петтита", - говорится в сообщении в Telegram-канале госкорпорации.

На станции их встретили космонавты Роскосмоса Олег Кононенко (спецкор ТАСС на МКС), Николай Чуб и Александр Гребенкин, астронавты NASA Трейси Дайсон, Майкл Барратт, Мэттью Доминик и Джанетт Эппс, а также прибывшие на корабле Boeing Starliner астронавты Сунита Уильямс и Барри Уилмор.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-26" стартовала с космодрома Байконур в среду в 19:23 мск. Корабль причалил к модулю "Рассвет" в 22:33 мск.

На полугодовую миссию космонавтов запланировано выполнение 42 научных экспериментов, из которых три проводятся впервые. Как ранее рассказывал Овчинин, речь идет об экспериментах в области медицины, биологии, дистанционного зондирования Земли и некоторых других - в том числе будет продолжаться работа с 3D-биопринтером на станции.

Кроме того, в декабре космонавты Овчинин и Вагнер совершат выход в открытый космос - им предстоит установить спектрометр для эксперимента "Монитор всего неба" на внешней поверхности модуля "Звезда". 

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