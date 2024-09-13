Пристрелянный «Воробей»: создан FPV-дрон на отечественной компонентной базе

Производство самого востребованного на фронте типа БПЛА станет независимым от иностранных поставок

Российским специалистам удалось создать дрон-камикадзе «Воробей», выполненный на отечественной компонентной базе. БПЛА несет полезную нагрузку до двух килограмм и может действовать на удалении до пяти километров от базовой станции управления. Эксперты отмечают важность импортозамещения в производстве самого востребованного на фронте типа дронов.

Характеристики дрона «Воробей»

БПЛА «Воробей» — это FPV-дрон (образовано от слов First Person View — «полет от первого лица»), который управляется оператором, получающим в режиме реального времени видеокартинку с камеры беспилотника.

— БПЛА собран из российских комплектующих — это его главная отличительная особенность. Российская компонентная база начала появляться после начала СВО, и ее стратегически важно использовать, чтобы не зависеть от иностранных поставщиков. В России сейчас могут делать моторы, регуляторы оборотов, полетные контролеры, видеопередатчики и другие составляющие, — рассказал «Известиям» начальник лаборатории робототехники военного инновационного технополиса «Эра» и разработчик дрона Андрей Воробьев.

БПЛА «Воробей» Источник изображения: Фото: Военный инновационный технополис «Эра»

По его словам, главные фишки БПЛА — три частоты диапазона управления, внедрение технического зрения с элементами искусственного интеллекта.

Дрон «Воробей» изначально ориентирован на военное применение.

— БПЛА может нести полезную нагрузку до двух килограмм, — уточнил Алексей Воробьев. — В первую очередь его планируется использовать как камикадзе. Также дрон предполагает установку различных систем сбросов боеприпасов, в том числе и отпечатанных на 3D-принтере. Это поможет дооснащать его необходимым оборудованием непосредственно в войсках.

Дальность полета — пока до пяти километров при полной нагрузке.

— В воздухе FPV-дрон, в зависимости от емкости аккумуляторной батареи, может находиться до восьми-десяти минут, — отметил разработчик. — Аппараты сейчас находятся на испытаниях, после чего их отдадут на тестирование нашим ребятам в войска. Наша промышленность готова к массовому производству.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Источник изображения: iz.ru

В перспективе — появление более мощной восьмивинтовой версии «Воробья».

Дроны с характеристиками «Воробья» наиболее востребованы в зоне СВО — они решают множество задач непосредственно на передовой, рассказал «Известиям» военный эксперт Юрий Лямин.

— БПЛА по своим возможностям стандартный — должен стать рабочей лошадкой, — отметил Юрий Лямин. — Не секрет, что сейчас комплектующие для таких дронов закупаются за границей. В этой истории самое важное то, что мы должны получить дрон на отечественной компонентной базе. Мы становимся независимыми от заграничных поставок, на которые сильно влияют политические расклады. Армия не должна зависеть от поставок из других стран. Появление своих комплектующих важно для развития всего промышленного сектора, связанного с дронами. Только освоив достаточно простые компоненты, отработав технологии, получив обученный персонал, можно приступать к работе над более сложными изделиями.

Фото: Военный инновационный технополис "Эра" Источник изображения: iz.ru

Военный технополис был создан не так давно, но при правильном векторе развития должен серьезно повлиять на развитие систем вооружения и другой военной продукции в стране, отметил эксперт.

— Он может создать дополнительную конкуренцию внутри нашего ОПК, — считает Лямин. — И это важно. Большие организации ОПК часто бывают неповоротливы, подвержены инерции. Хотелось, чтобы технополис дал свежий взгляд на решение тех или иных проблем.

Какие задачи выполняет военный технополис «Эра»

Дрон « Воробей» — это лишь одно из изделий, которое было создано в технополисе. «Эра» отвечает за научное обеспечение разработок, ускорение внедрения и производства систем вооружений и военной техники, а также обучение персонала. В составе технополиса есть три кластера: научно-производственный, научно-исследовательский и научно-образовательный.

Ведутся работы по 16 направлениям. Среди них — робототехника, технологии искусственного интеллекта, биомедицина, оружие на новых физических принципах, информбезопасность и др.

БПЛА «Воробей» военного инновационного технополиса «Эра» на Х Международном военно-техническом форуме Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Эра» работает в тесной связке с войсками, участвующими в СВО, с частными производителями продукции военного и двойного назначения, а также с предприятиями и научно-исследовательскими институтами оборонно-промышленного комплекса. Технополис помогает реализовывать и модернизировать существующие инициативные разработки, а также сформировать задел перспективных проектов на будущее.

На международном форуме «Армия-2024» от технополиса было представлено более 50 изделий — в основном для тактического армейского звена. В частности, показан многофункциональный безэкипажный катер, о чем писали «Известия». Он способен перевозить 20 кг груза, также его можно использовать как камикадзе или платформу для двух БПЛА. Технические решения, примененные при изготовлении БЭКа, помогут быстро превратить практически любую лодку или катер в безэкипажный.

Владимир Матвеев