Не теряя берегов: какие задачи отрабатываются на маневрах «Океан-2024»

Расчеты ракетных комплексов провели тренировки на Балтике, Кольском полуострове, на Чукотке и на острове Котельный

В среду в рамках стратегического учения «Океан-2024» задачи по предназначению выполняли береговые ракетные войска флотов. Одно из таких подразделений высадилось с больших десантных кораблей Тихоокеанского флота на Чукотском полуострове. Это очень сложный элемент боевой подготовки и он необходим для прикрытия Севморпути в этом регионе, отмечают эксперты. Одновременно атомные подводные лодки и корабли Северного флота отработали поиск субмарин условного противника с выполнением практических стрельб.

Ракетчики поразили корабли «противника» в ходе учения «Океан-2024»

Подразделения берегового ракетного полка Войск и сил на Северо-востоке России были переброшены с Камчатки морем на больших десантных кораблях Тихоокеанского флота на побережье Чукотского полуострова, сообщили в среду в военном ведомстве. После десантирования они совершили марши в позиционные районы, отработав в это время организацию походного охранения. В назначенном районе ракетчики заняли позиции для ведения наблюдения за надводной обстановкой. Технические подразделения провели подготовку ракет для огневого дивизиона.

— Высаживаться на Чукотский полуостров подразделения береговых ракетных войск начали относительно недавно, — рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков. — Выполнение там боевых задач — каждый раз достаточно большая проблема, связанная как с переброской войск из Петропавловска-Камчатского, так и с тем, что на Чукотке сложно жить, в частности, там очень непростые погодные условия. Это непростая задача в плане логистики, развертывания войск и в плане выживания.

Доставка на Чукотку подразделения берегового ракетного полка Тихоокеанского флота в рамках командно-штабных учений «Океан-2024» Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Однако такие переброски сил отрабатывать необходимо, отметил эксперт: северо-восточный проход Севморпути идет как раз вокруг Чукотки. И если агрессор начнет прорываться в этом регионе, его нужно будет встречать ракетами «Оникс» комплексов «Бастион».

Маневры береговых ракетных подразделений проходят и на других флотах. На Балтике военнослужащие Балтийской военно-морской базы отработали уничтожение кораблей условного противника и нанесение ударов по критически важным береговым объектам комплексами «Бастион». Они провели электронные пуски противокорабельных ракет «Оникс» по условным целям.

Расчет берегового ракетного комплекса «Бастион» отрабатывает удар по условным целям в рамках командно-штабных учений «Океан-2024» в Калининградской области Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

«Мобильные пусковые установки, совершив марш, были с ходу развернуты в указанном районе с заранее оборудованными позициями. В соответствии с полученными указаниями, ракетчики нанесли удары по отряду кораблей условного противника, в роли которых выступили боевые корабли флота, выполняющие задачи в море, а затем скрытно сменили огневую позицию», — говорится в сообщении Минобороны.

После смены позиции и перезарядки пусковых установок расчетам «Бастионов» были назначены новые цели.

На Северном флоте учебно-боевые задачи отработал дивизион ракетной бригады Кольской флотилии разнородных сил. Подразделение развернуло пусковые установки в позиционном районе на побережье Баренцева моря. Личный состав дивизиона приступил к подготовке комплексов «Бастион» к ведению стрельбы по надводным целям.

Береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» Северного флота выдвигаются на боевые позиции в рамках командно-штабных учений «Океан-2024» Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

В течение ближайшего времени разнородные силы Северного флота отработают задачи организации взаимодействия, проверят готовность личного состава к действиям по внезапным вводным и приступят к выполнению учебно-боевых упражнений с фактическим применением оружия.

Кроме того, тренировки провели расчеты береговых ракетных комплексов «Бастион» Северного флота, базирующиеся на острове Котельный архипелага Новосибирские острова. Они отработали учебно-боевые задачи по уничтожению надводных целей условного противника в Арктической зоне России. Роль условного противника выполнял отряд боевых кораблей Северного флота, возглавляемый большим противолодочным кораблем «Вице-адмирал Кулаков». По условиям учения, противник пытался нарушить морские коммуникации и готовился к нанесению ракетного удара по береговой инфраструктуре Северного флота на архипелаге Новосибирские острова.

Береговые ракетные комплексы «Бастион» на боевой позиции в рамках командно-штабных учений «Океан-2024» Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Ракетные войска играют ключевую роль в защите российского побережья, рассказал «Известиям» военный эксперт капитан 1-го ранга Василий Дандыкин.

— Береговые ракетные войска оснащены комплексами «Бастион» и «Бал», — пояснил он. — Один стреляет на 500 км, другой где-то на 260. Такие подразделения есть на всех флотах, они размещены в том числе на Новосибирских островах, на Курильских островах. Это очень серьезное средство против кораблей и не только. Сейчас Черноморский флот стреляет такими ракетами вглубь Украины. В случае нападения на российское побережье эти комплексы должны стать важнейшим элементом обороны и уничтожать десант, который попытается высадиться. Они незаменимы при ударах по кораблям и по береговой линии.

Поиск подводных лодок в акватории Баренцева моря

В среду разнородные силы Северного флота приступили к поиску подводных лодок условного противника в акватории Баренцева моря.

Этот эпизод учения разыгрывается в двухстороннем формате. В нем задействованы две корабельные поисково-ударные группы, в составе которых большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко» и малые противолодочные корабли «Брест» и «Снежногорск». Задействованы также многоцелевые атомные подводные лодки, противолодочные самолеты Ту-142, противолодочные самолеты Ил-38 и корабельные противолодочные вертолеты Ка-27ПЛ.

Противолодочный самолет Ил-38 во время поиска подводных лодок условного противника и отработки применения противолодочного оружия в рамках командно-штабных учений «Океан-2024» в Баренцевом море Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

«Противолодочные силы Северного флота во взаимодействии с противолодочной авиацией и атомным подводным ракетным крейсером приступили к проверке отсутствия слежения за силами флота и поиску подводных лодок условного противника. На дальних рубежах действовали дальние самолеты Ту-142 и Ил-38. В ближней зоне поиском подводных лодок условного противника занимались вертолеты Ка-27. В ходе данного эпизода учения боевые расчеты атомного подводного крейсера отработали подводное маневрирование и применение гидроакустического вооружения в режиме активного поиска, боевую организацию экипажа и алгоритм действий при обнаружении и атаке подводного противника. Надводное маневрирование, применение гидроакустического и противолодочного вооружения отработали экипажи больших и малых противолодочных кораблей», –— сообщили в Минобороны России.

Корабельный противолодочный вертолет Ка-27ПЛ во время поиска подводных лодок условного противника и отработки применения противолодочного оружия в рамках командно-штабных учений «Океан-2024» в Баренцевом море Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

На завершающем этапе эпизода учения экипажи кораблей выполнили торпедные стрельбы, глубинное бомбометание и стрельбы ракетами-торпедами.

Каспийская флотилия уничтожает мины, Балтфлот перехватывает дроны

На Каспийской флотилии во второй день учения экипажи ракетного корабля «Дагестан» и малых артиллерийских кораблей «Астрахань» и «Волгодонск» отработали задачи по уничтожению морской плавающей мины, несущей угрозу гражданскому судоходству. После этого два малых ракетных корабля отработали нанесение ракетного удара по отряду кораблей условного противника с выполнением электронных пусков противокорабельных крылатых ракет «Калибр».

На Балтийском флоте прошли также маневры по поиску и уничтожению безэкипажных катеров (БЭК) условного противника.

Отражение авианалета условного противника кораблями Северного флота в Баренцевом море в рамках командно-штабных учений «Океан-2024» Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Экипажи вертолетов Ка-27 морской авиации Балтфлота выполнили групповые учебно-тренировочные полеты над акваторией Балтийского моря. Они поэтапно отработали задачи группового поиска малоразмерных подвижных целей, а после обнаружения БЭК условного противника провели по ним стрельбы из крупнокалиберных пулеметов, рассказали в Минобороны.

Корабельная группа Северного флота в среду отразила авианалет условного противника в Баренцевом море. В ее составе действовали ракетный крейсер «Маршал Устинов» и фрегат «Адмирал Головко». Морякам противодействовали летчики корабельных истребительных авиаполков на палубных истребителях Су-33 и МиГ-29К, которые имитировали атаку кораблей с различных высот и направлений. Экипаж ракетного крейсера применил зенитный ракетный комплекс «Форт» в режиме стрельбы электронным пуском по самолетам. Фрегат выполнил стрельбу по имитирующей цели зенитным артиллерийским комплексом «Палаш» и ЗРК «Полимент-Редут».

Отработаны удары по критически важным объектам

В рамках учения «Океан-2024» два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей, сообщили в Минобороны. Экипажи отработали учебные вопросы по нанесению авиаударов крылатыми ракетами по критически важным объектам условного противника. Ракетоносцы сопровождали экипажи самолетов Су-35С и Су-30СМ ВКС России.

Стратегический ракетоносец Ту-160 выруливает на взлет в рамках командно-штабных учений «Океан-2024» Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

В стратегическом учении «Океан-2024» задействовано более 90 тыс. военнослужащих, свыше 400 кораблей и судов, 125 летательных аппаратов, более 7,5 тыс. единиц вооружения и техники. В том числе от Народно-освободительной армии Китая привлечены три корабля, одно судно и 15 самолетов. Это самые масштабные флотские маневры со времен Советского Союза.

По словам главкома главкома ВМФ адмирала Александра Моисеева, учения двусторонние: в роли условного противника выступает Северный флот, ему противостоят Тихоокеанский, Балтийский флоты и Каспийская флотилия. Практические действия отрабатываются в акваториях 13 морских районов на трех стратегических направлениях.

Роман Крецул

Владимир Матвеев