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ТАСС

Эксперт заявил, что провал ВСУ в Курской области грозит капитуляцией Киева

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© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС, архив
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС, архив.
Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС, архив

Профессор Университета Бундесвера в Мюнхене Карло Масала отметил, что "это худший сценарий развития" операции ВС Украины в этом регионе РФ

БЕРЛИН, 12 сентября. /ТАСС/. Провал атаки ВСУ на Курскую область может привести к капитуляции Украины. Такое мнение высказал известный в ФРГ военный эксперт, профессор Университета Бундесвера в Мюнхене Карло Масала в эфире новостной передачи Tagesschau телеканала ARD.

"Действительно, худшим сценарием тогда будет капитуляция Украины", - сказал он, отвечая на вопрос, что произойдет, если атака ВСУ на Курскую область обернется неудачей. По его мнению, если ВСУ не удержат позиции в Курской области, а в Донбассе продолжатся наступательные действия российских сил, то тогда Украине однажды придется сесть за стол переговоров и согласиться с тем, что она потеряет 25-27% территории. "Это худший сценарий развития этой операции [в Курской области]", - подчеркнул эксперт.

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. По данным МЧС, свыше 10 тыс. человек находятся в пунктах временного размещения в 30 регионах страны. На итоговой коллегии Министерства сельского хозяйства РФ врио губернатора региона Алексей Смирнов сообщил, что более 150 тыс. жителей Курской области переселены в безопасные районы. По информации Минобороны РФ, Киев с начала боевых действий на курском направлении потерял более 12 200 военнослужащих, 96 танков. 

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