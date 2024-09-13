Роскосмос и NASA продолжат работу над перекрестными полетами по программе МКС

По словам гендиректора корпорации Юрия Борисова, один запланирован уже в марте 2025 года

БАЙКОНУР /Казахстан/, 11 сентября. /ТАСС/. Роскосмос и NASA будут продолжать работу по программе перекрестных полетов к Международной космической станции и после весны 2025 года. Об этом сообщил журналистам генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов.

"Мы будем продолжать работу над перекрестными полетами - запланирован уже в марте 2025 года - и конечно, мы договоримся и будем продолжать эту подтвердившую уже на практике миссию перекрестных полетов", - заявил Борисов, подчеркнув необходимость перекрестных полетов.

Роскосмос и NASA осуществляют перекрестные полеты по программе МКС. Так, некоторые американские астронавты летают на МКС на кораблях "Союз", а некоторые космонавты РФ - на американских кораблях Crew Dragon. В 2023 году Роскосмос сообщил, что стороны планируют продолжить перекрестные полеты до 2025 года включительно.

Как рассказал ТАСС в воскресенье руководитель пилотируемой программы NASA Кен Бауэрсокс, российское и американское ведомства сейчас работают над очередным продлением программы перекрестных полетов к МКС.