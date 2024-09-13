Guardian: Британия уже разрешила Киеву применять Storm Shadow

Газета уточнила, что британский премьер Кир Стармер не намерен публично говорить о выдаче Украине такого разрешения по итогам встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне 13 сентября

ЛОНДОН, 11 сентября. /ТАСС/. Великобритания уже приняла решение дать Украине зеленый свет на применение дальнобойных ракет Storm Shadow вглубь российской территории, но не будет делать публичных заявлений по этому вопросу. Как сообщила газета The Guardian со ссылкой на источники, в Лондоне не считают правильным давать "излишне провокационные" комментарии по этой теме.

Газета уточнила, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер не намерен публично говорить о выдаче Украине разрешения на использование Storm Shadow по объектам в глубине российской территории по итогам встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне 13 сентября.

Отмечается, что стороны планируют обсудить конфликт на Украине и способы его завершения. При этом, согласно The Guardian, дискуссия преимущественно будет вестись вокруг стратегических целей Лондона и Вашингтона, а не вокруг предоставления Киеву каких-либо конкретных вооружений. Газета добавила, что визит Стармера будет непродолжительным по времени. У него не запланирована пресс-конференция в Вашингтоне.

Агентство Bloomberg еще 10 июля передало заявления Стармера о праве Украины бить ракетами Storm Shadow вглубь российской территории. Позднее газета The Daily Telegraph сообщила, что британское военное командование сочло неуместными высказывания премьера королевства. По мнению источников издания в военной сфере, Стармер "зашел слишком далеко", позволив сделать достоянием общественности позицию Лондона в отношении применения Storm Shadow против РФ. В британском военном командовании полагают, что подобные планы следует держать в тайне до тех пор, пока они не будут реализованы.

Ранее посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил в интервью ТАСС, что правительство Великобритании намеренно сохраняет двусмысленность по поводу использования Storm Shadow для ударов по территории РФ.