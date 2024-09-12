"Смелые прогнозы". Можно ли говорить о контрнаступлении в Курской области?

Алаудинов: ВС России освободили около 10 населенных пунктов в Курской области

Вооруженные силы России перешли в наступление в Курской области. По данным командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, освобождено около 10 населенных пунктов. Украинские источники сообщают, что российские военные смогли расширить «серую зону» в Кореневском районе, а ситуация для ВСУ ухудшилась. Что происходит в регионе и можно ли это назвать контрнаступлением ВС РФ - в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

"Обстановка хорошая"

По последним данным, подразделения ВСУ были выбиты почти из десятка поселков Гордеевка, Внезапное, Викторовка, Бяхово, Апанасовка, Октябрь-10, Вишневка, Комаровка, Краснооктябрьское. Подтвердил это командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Достичь освобождение девяти населенных пунктов удалось комплексным огневым поражением противника артиллерией, оперативно-тактической и армейской авиацией, действиями ударных БЛА.

«Вчера и к сегодняшнему дню в общей сложности на этом направлении были освобождены около 10 населенных пунктов Курской области», - сказал Алаудинов в разговоре с РИА Новости.

Алаудинов назвал обстановку для ВС РФ в Курской области "хорошей".

По поступающей из региона информации, операция, начавшаяся вечером 10 сентября в Суджанском и Глушковском районах области, продолжается. Накануне российские Telegram-каналы заявили, что ВС РФ начали «масштабное контрнаступление» в Курской области. По данным Mash, им удалось за сутки освободить «более 10 км» территории.

Расширили "серую зону"

РИА Новости также сообщает, что в наступлении в Курской области принимают участие подразделения и части 106-й воздушно-десантной дивизии, 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, а также ряд других соединений.

По данным украинского OSINT-проекта DeepState, российские военные смогли расширить «серую зону» в Кореневском районе Курской области. Военный аналитик Роб Ли пишет, что Россия начала активные штурмовые действия, перебросив бронетехнику через реку Сейм.

«Ситуация на левом фланге нашей [украинской] группировки на Курщине ухудшилась», - пишет он.

Судя по всему, частям и соединениям ВС РФ в результате предыдущих оборонительных боевых действий удалось остановить дальнейшее продвижение наступающих войск противника в глубину и не допустить расширение прорыва в стороны флангов, удержать ключевые районы и позиции.

Теперь цель российского командования, по всей видимости, - нанесение поражения наиболее опасным группировкам ВСУ в Курской области, восстановление положения по государственной границе и перенос боевых действий на территорию противника.

Контрнаступление ли?

Самый неудачный термин для описания событий в Курской области - «выдавливание противника». «Выдавливанием» - и это подчеркнем особо - никаких боевых задач не решить. Целью стартовавшей операции может быть только разгром противостоящего противника. А ближайшей задачей - выход частей и соединений на государственную границу.

Помимо всего прочего, надо уточнить, что обстановка в регионе полностью известна только нескольким генералам и офицерам - командующему, начальнику штаба, начальнику оперативного управления (отдела), двум-трем офицерам-операторам. Так что многие сообщения, поступающие из этого района боевых действий, на данном этапе носят сугубо предположительный характер.

И, надо заметить, с точки зрения военной терминологии последние события в Курской области (во всяком случае, по самым свежим из поступающих данных) называть «контрнаступлением», «операцией», «контрударом», наверное, не совсем корректно (или, во всяком случае, на этом этапе).

К примеру, если говорить об операции, то тогда в ней должны участвовать общевойсковые (танковые) армии и армейские корпуса. Контрудар, как правило, наносится силами как минимум объединения (то есть армии). А по имеющейся информации, пока в боевых действиях на западе Курской области замечена всего одна дивизия, и та воздушно-десантная - 106-я вдд (пункт постоянной дислокации - г. Тула).

Так что в данном случае правильнее говорить о серии контратак ВС РФ на западе Курской области и некоторых достигнутых при этом территориальных успехах, в частности, в Кореневском районе.

Поскольку, если вести речь об операции (скажем, оперативно-стратегического объединения), то командующий в докладе замысла на наступательную операцию должен был сказать примерно так:

"Главный удар нанести на правом фланге смежными флангами 4 гвардейской танковой армии и 47-й общевойсковой армии в направлении ИВАНОВО, ПЕТРОВО; другой удар - на левом фланге 9-й гвардейской армии в общем направлении на КУЗНЕЦОВО.

Группировку войск иметь:

на направлении главного удара - 4 гв. ТА, 47 А, 28 АК;

на направлении другого удара - 9 гв.

А со средствами усиления и частью сил и средств родов войск, специальных войск и тыла оперативно-стратегического объединения."

Вот тогда по вышеупомянутому боевому и численному составу привлекаемых войск (сил) можно точно сказать - это операция.

Тем не менее, новости из Курской области не могут не радовать и не вселять оптимизма. Остается только надеяться, что в результате решительности российского командования и своевременно введенным в сражение резервам оправдаются самые смелые прогнозы наших граждан.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976).

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок