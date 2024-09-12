Послы дружественных стран посетили корабль "Смольный"

За время стоянки в порту Луанды корабль пополнит запасы воды, топлива и продовольствия, будет проведен технический осмотр

ХАРАРЕ, 11 сентября. /ТАСС/. Послы дружественных стран, аккредитованные в столице Анголы, посетили учебный корабль Балтийского флота "Смольный", который прибыл с неофициальным визитом в порт столицы Анголы - Луанды. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС пресс-секретарь посольства России в Луанде Никита Соловьев. Корабль совершает дальний морской поход.

"Послам дружественных стран, аккредитованным в Луанде, была устроена экскурсия по кораблю, - сказал он. - По завершении им было предложено по бокалу шампанского".

"Странам, отвергающим претензии государств "коллективного Запада" на доминирование в мировых делах, необходимо и далее наращивать взаимодействие во всех областях, включая вопросы военно-технического сотрудничества", - отметил посол России в Анголе Владимир Тараров, поблагодарив коллег за посещение российского корабля.

За время стоянки в порту Луанды "Смольный" пополнит запасы воды, топлива и продовольствия, будет проведен технический осмотр. Кроме того, моряки-балтийцы и курсанты встретятся с ангольскими военными моряками, совершат ряд экскурсионных поездок, ознакомятся с историческими достопримечательностями Луанды.

Посещение Луанды - пятый заход "Смольного" в порт иностранного государства во время дальнего похода. Ранее с 27 июля "Смольный" посетил с неофициальными визитами порт Гавана в Республике Куба, порт Ла-Гуайра Боливарианской Республики Венесуэла, порт Кейптаун в ЮАР и порт Уолфиш-Бей в Намибии.

Дальний морской поход учебного корабля "Смольный" проходит в рамках морской практики курсантов военно-морских учебных заведений Министерства обороны РФ. Будущие военно-морские офицеры на корабле выполняют учебную программу, в частности, по связи и кораблевождению. В общей сложности в морском походе принимают участие более 300 курсантов.