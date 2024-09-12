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Военное обозрение

Тайвань опубликовал кадры испытаний необитаемой подлодки Hailong

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Источник изображения: topwar.ru

Опубликованы кадры испытаний прототипа подводного необитаемого аппарата Hailong, созданного Тайваньским институтом NCSIST и компанией Lung Teh Shipbuilding. Он был замечен покидающим док для начала проведения первых ходовых испытаний.

Как видно со снимков, передняя часть аппарата и задняя часть его рубки оснащены двумя камерами, вероятно, для получения изображений в оптическом и тепловизионном спектрах. Судя по профилю горизонтальных рулей, носовая часть располагается выше над водой по сравнению с кормой.

Проект Hailong, начатый в 2020 году, призван создать платформу для дальнейших разработок. Согласно оценкам, водоизмещение аппарата составляет почти 100 тонн, длина 30 м и ширина 6 м. Как сообщается, его постройка была завершена в конце прошлого года.

Источник изображения: topwar.ru

Разработка Hailong ведется параллельно со строительством обитаемых ДЭПЛ класса Haikun. Первая субмарина этого типа была спущена на воду в прошлом месяце.

Командование Тайваня пытается создать эффективную систему обороны, направленную на сдерживание высадки войск потенциального противника на остров. Одна из ключевых ставок при этом делается на подводный флот, способный нанести урон десантным плавсредствам.

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Страны
Тайвань
Проекты
2020-й год
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