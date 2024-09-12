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Военное обозрение

Смогут сбивать истребители: ВВС США оснастят «верный ведомый» беспилотник CCA ракетами AMRAAM

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Источник изображения: topwar.ru

AIM-120D AMRAAM

ВВС США в сотрудничестве с компанией Raytheon интегрируют ракету средней дальности класса «воздух-воздух» AIM-120 AMRAAM на первый созданный в интересах Пентагона «верный ведомый» беспилотник CCA, который предназначен для сопровождения пилотируемых боевых самолетов.

Собственно CCA 1-го поколения планируется представить в 16-18 числах текущего месяца в виде полномасштабных макетов. Будет показано два варианта от компаний-конкурентов Anduril Industries и General Atomics Aeronautical – соответственно беспилотники Fury и Gambit (созданный на базе БПЛА XQ-67).

Источник изображения: topwar.ru

Fury

Это будут «верные ведомые», и ими будет управлять истребитель с экипажем: либо F-35, по всей вероятности, или, возможно, NGAD [истребитель господства в воздухе следующего поколения], когда мы определим, что такое NGAD

- министр ВВС Фрэнк Кендалл.

Источник изображения: topwar.ru

XQ-67

Как пояснили в компании Raytheon, ракеты AMRAAM станут «эталонным оружием» для этих беспилотников. Будучи вооруженными данными УРВВ, они расширят боевые возможности пилотируемых самолетов, таких как F-35 или F-22:

Беспилотники смогут действовать как усилители боевой мощи.

Самый последний вариант УРВВ AMRAAM, AIM-120D, имеет предполагаемую дальность полета примерно 160 км. Соответственно на этом расстоянии «верные ведомые» смогут прикрывать пилотируемые самолеты, сбивая вражеские истребители.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
AMRAAM
F-22
F-35
Компании
General Atomics
Raytheon
Проекты
БПЛА
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