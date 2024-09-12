Смогут сбивать истребители: ВВС США оснастят «верный ведомый» беспилотник CCA ракетами AMRAAM

Источник изображения: topwar.ru
AIM-120D AMRAAM
ВВС США в сотрудничестве с компанией Raytheon интегрируют ракету средней дальности класса «воздух-воздух» AIM-120 AMRAAM на первый созданный в интересах Пентагона «верный ведомый» беспилотник CCA, который предназначен для сопровождения пилотируемых боевых самолетов.
Собственно CCA 1-го поколения планируется представить в 16-18 числах текущего месяца в виде полномасштабных макетов. Будет показано два варианта от компаний-конкурентов Anduril Industries и General Atomics Aeronautical – соответственно беспилотники Fury и Gambit (созданный на базе БПЛА XQ-67).
Источник изображения: topwar.ru
Fury
- министр ВВС Фрэнк Кендалл.
Источник изображения: topwar.ru
XQ-67
Как пояснили в компании Raytheon, ракеты AMRAAM станут «эталонным оружием» для этих беспилотников. Будучи вооруженными данными УРВВ, они расширят боевые возможности пилотируемых самолетов, таких как F-35 или F-22:
Самый последний вариант УРВВ AMRAAM, AIM-120D, имеет предполагаемую дальность полета примерно 160 км. Соответственно на этом расстоянии «верные ведомые» смогут прикрывать пилотируемые самолеты, сбивая вражеские истребители.