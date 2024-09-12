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ТАСС

Госдума приняла 112 федеральных законов для поддержки участников СВО

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Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
Источник изображения: Марат Абулхатин/ пресс-служба Госдумы РФ/ ТАСС

Председатель ГД Вячеслав Володин напомнил о принятом законе о льготном поступлении в вузы участников специальной военной операции и их детей

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Дума приняла 112 федеральных законов для поддержки участников специальной военной операции (СВО) и их семей. Об этом председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил в интервью каналу "Россия-24".

"За все время с начала специальной военной операции создана единая система оказания социальной помощи участникам специальной военной операции, их семьям. Принято 112 федеральных законов. И знаете, мы сейчас, кроме того, что вырабатываем новые решения, готовимся к их рассмотрению, анализируем ранее принятые", - сказал он.

В частности, Володин напомнил о принятом законе о льготном поступлении в вузы участников специальной военной операции и их детей. "В прошлом году 9,4 тыс. ребятишек, детей участников специальной военной операции, самих участников специальной военной операции поступили на бюджетные места наших вузов, причем самых престижных вузов Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов. В этом году порядка 15 тыс. ребят поступили в высшее учебные заведения. Решение очень правильное. Разговаривая с ректорами, слышим, что дети участников специальной операции, даже не говорю о самих участниках специальной военной операции, хорошо учатся, ответственно относятся", - добавил он.

Председатель Госдумы добавил, что депутаты со своей стороны сделают все для того, чтобы те, кто защищает страну, знали, что их дети окружены заботой, у них есть возможность поступить ведущие вузы страны. "Такие решения надо обязательно и поддерживать, и делать все для того, чтобы их было как можно больше, в разных причем сферах", - отметил Володин. 

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