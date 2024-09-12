Guardian: дипломаты ЕС удивлены отказом Трампа пожелать Украине победы в конфликте с РФ

Претендент от Республиканской партии заявил, что американским интересам отвечает завершение боевых действий и достижение мирного соглашения

ЛОНДОН, 11 сентября. /ТАСС/. Европейские дипломаты, наблюдавшие за теледебатами кандидатов на пост президента США, остались удивлены тем, что претендент от Республиканской партии Дональд Трамп не стал желать Украине победы в конфликте с РФ. Об этом сообщила британская газета The Guardian.

Трамп в ходе дебатов не стал отвечать на вопрос о том, отвечает ли интересам Вашингтона победа киевских властей в конфликте на Украине, заявив вместо этого, что американским интересам отвечает завершение боевых действий и достижение мирного соглашения.

Как отметила The Guardian, европейские дипломаты перед дебатами надеялись, что кандидат от демократов Камала Харрис сможет продемонстрировать свои лучшие качества и оторваться в опросах общественного мнения от Трампа. Тем не менее первые результаты социологических исследований в США показали, что в президентской гонке по-прежнему нет явного фаворита.