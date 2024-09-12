Блинкен признал возможную эскалацию на Украине из-за обсуждения ударов по РФ

Госсекретарь США отметил, что эскалация "не единственный фактор, и это не обязательно решающий фактор"

ВАШИНГТОН, 11 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты учитывают фактор возможной эскалации ситуации на Украине из-за обсуждения с киевскими властями нанесения ударов западным оружием вглубь территории России. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции в Киеве с главами МИД Великобритании и Украины Дэвидом Лэмми и Андреем Сибигой. Трансляцию вел Госдепартамент.

"Вы упомянули эскалацию, конечно, это один из факторов, которые мы всегда учитываем. Но определенно это не единственный фактор, и это не обязательно решающий фактор", - сказал он.

Американский дипломат также отметил, что обсуждал удары по РФ на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским и своим британским коллегой и намерен сообщить о результатах переговоров президенту США Джо Байдену. "Я собираюсь передать результаты этой дискуссии в Вашингтон, чтобы сообщить президенту о том, что я слышал, и знаю, что Дэвид сделает то же самое, и наши лидеры обсудят это в пятницу на очной встрече в Вашингтоне", - сказал он.

Как заявил ранее, отвечая на вопрос ТАСС, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Запад, скорее всего, уже принял решение разрешить Киеву наносить удары по российской территории дальнобойными ракетами. В СМИ же, по его словам, идет формализация этого решения.