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Военное обозрение

Президент Финляндии требует отмены любых ограничений на удары по территории России

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Источник изображения: topwar.ru

Власти Финляндии после вступления страны в НАТО занимают все более враждебную по отношению к России позицию. Хельсинки оказывают поддержку Киеву, отправляя вооружение для нужд ВСУ, а финское руководство все чаще делает показательные, провокационные заявления в адрес Москвы.

Так, в своем недавнем интервью президент Финляндии Александр Стубб заявил, что союзники Украины должны отменить любые ограничения на удары по российской территории передаваемым ВСУ вооружением.

Как выразился финский лидер, в этом конфликте складывается ощущение, что партнеры Киева постоянно отстают от Москвы на один шаг. Со слов Стубба, Запад мог бы делать больше для Украины.

Сначала идет военное оснащение, потом оружие. У нас не должно быть никаких ограничений в том, что касается Украины

— заявил политик.

Напоследок президент Финляндии отметил, что считает «неразумной» политику некоторых западных лидеров, которые не разрешают украинским войскам наносить удары по российской территории переданным им оружием.

Напомним, что в последние дни США и их союзники активно обсуждают возможность снятия вышеупомянутого запрета. В частности, одной из тем на сегодняшней встрече американского госсекретаря и британского главы МИД в Киеве будет возможное согласие на применение украинскими войсками ракет Storm Shadow по целям на территории России.

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