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Военное обозрение

Норвегия ввела в строй последний патрульный корабль класса Jan Mayen

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Источник изображения: topwar.ru

9 сентября береговая охрана Норвегии официально ввела в строй KV Hopen – третий и последний из заказанных патрульных кораблей класса Jan Mayen.

Вымпела этого типа – KV Jan Mayen, KV Bjørnøya и KV Hopen – строились на верфи Vard Tulcea в Румынии и оснащались в Норвегии в период с 2020 по 2024 годы. Они призваны заменить устаревшие корабли проекта Nordkapp.

Длина составляет 136,4 метра, водоизмещение 9 800 тонн. Они оснащены ледостойкими корпусами, что позволяет самостоятельно перемещаться в холодных водах Арктики. Корабли способны находиться в море более 60 дней без пополнения запасов и могут вместить до 100 членов экипажа.

На борту имеется вертолетная палуба и ангар, способный вместить вертолет AW101 или два вертолета NH90, которые увеличивают радиус действия кораблей. Их вооружение включает 57-мм пушку и пулеметы Bofors. Корабли оснащены передовыми системами управления огнем и навигации, включая систему боевого управления 9LV и ИНС Marins.

Норвежская береговая охрана ответственна патрулирование обширной морской территории, большая часть которой находится в Арктике. В её задачи входят обеспечение безопасности границ, защита интересов в области рыболовства, проведение поисково-спасательных операций, охрана окружающей среды.

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  • В новости упоминаются
Страны
Норвегия
Румыния
Продукция
AW-101
NH90
Проекты
2020-й год
Арктика
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