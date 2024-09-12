Использует ли Израиль малогабаритное ядерное оружие в секторе Газа и на юге Ливана? (Al Mayadeen, Ливан)

Al Mayadeen: обнаружены следы возможного применения Израилем ядерного оружия

Были обнаружены следы использования ядерного оружия Израилем, пишет Al Mayadeen. Еще в 2010 году анализ образцов почвы из Газы показал наличие обедненного урана. Затем те лаборатории начали закрываться, а МАГАТЭ игнорируют любые официальные запросы на эту тему. Ядерная война становится реальностью?

После нападения на Ливан в 2006 году, на сектор Газа в 2008 и 2014 годах Израиль использовал новое ядерное оружие, которое убивает вспышкой высокотемпературного излучения и нейтронами.

Американский совет по информации о мире (APIC) и Green Audit (Великобритания) проводят расследование возможного использования Израилем малогабаритного ядерного оружия в секторе Газа и на юге Ливана.

Доктор Кристофер Басби — научный секретарь Европейского комитета по радиационному риску, бывший член комитета Великобритании по изучению радиационных рисков от внутренних источников излучения, а также бывший член Совета по надзору за обедненным ураном Министерства обороны Великобритании — представляет научную и социальную подоплеку этого дела ниже.

APIC и Green Audit просят людей, работающих на скорой помощи или проживающих на Юге, прислать воздушные фильтры для двигателей машин скорой помощи, подвергшихся бомбардировкам, образцы длинных волос (не менее 10 см), а также образцы почвы, где упали бомбы, и показания счетчика Гейгера. Эти материалы необходимо доставить в офис Al Mayadeen, который, в свою очередь, перешлет их двум вышеупомянутым организациям.

Обе организации заявляют: "Можно подумать, что проще всего получить воздушные фильтры для машин скорой помощи у Ливанского общества Красного Креста, но его генеральный секретарь Жорж Катане отказывается помочь в этом расследовании".

Израиль в секторе Газа: "красная ртуть"

В 2021 году научный отчет в престижном журнале Nature подтвердил то, что я твердил с 2006 года. После нападения на Ливан в 2006 году и на сектор Газа в 2008 и 2014 годах Израиль использовал новое ядерное оружие, которое убивает вспышкой высокотемпературного излучения и нейтронами.

Это оружие, которое оставляет идентификационный след, но не оставляет продуктов деления, таких как Цезий-137. Оно также использовалось Соединенными Штатами в Аль-Фаллудже (Ирак) в 2003 году, а до этого в Косово.

Урановая пыль, которую можно вдохнуть, в сочетании с нейтронами вызывает множество серьезных и зачастую фатальных последствий для здоровья (например, повреждение тканей), сбивающих с толку врачей и затрудняющих лечение. Врачи, как правило, не знают, чем вызваны такие симптомы, которые часто указывают на другие заболевания или приводят к смертельным грибковым инфекциям. Все, что им остается — это беспомощно наблюдать за тем, как умирают облученные люди.

При прямом воздействии вспышки [высокотемпературного излучения и нейтронов] руки, ноги, а также плохо защищенные части тела обугливаются до черноты. Урановая пыль, которую можно вдохнуть, приводит к фиброзным изменениям легких. Оттуда она попадает в лимфатическую систему и впоследствии вызывает рак — и не только лимфому и лейкоз. Злокачественная опухоль может возникнуть в любой части тела, например, в груди, где находится разветвлённая сеть лимфатических сосудов. Если частицу [урана] выкашлять и проглотить, то она может вызвать рак толстой кишки.

Последствия для населения, подвергшегося воздействию урана, включают генные мутации, синдром внезапной детской смерти (СВДС), врожденные пороки развития, вероятность выкидыша, нарушения формирования пола и потери фертильности. Все это было обнаружено в ходе эпидемиологических исследований, которые я помогал проводить в Аль-Фаллудже в 2010-2011 годах.

Это не научная фантастика и не манипуляция общественным мнением. Я выступал в качестве свидетеля-эксперта в двух судебных процессах (в Англии и Австралии), в ходе которых судья и судмедэксперт пришли к выводу, что частицы [урана] вызывают рак толстой кишки. В настоящее время я помогаю ветерану американской армии в его деле против военных. У него опухоль гипофиза (маленькой железы, расположенной за носом, куда попали частицы урана).

Я начал это расследование в 2006 году, когда в ливанской газете появилась статья о том, что воронка в Хиаме (от израильской бомбы) была радиоактивной. Доктор Али Кубейси измерил воронку счетчиком Гейгера и обнаружил, что уровень фоновой радиации в двадцать раз выше, чем в почве из другого региона.

К 2006 году я стал авторитетным специалистом по оружию с обедненным ураном. Я давал показания Комитету Сената США по делам ветеранов о воздействии обедненного урана и синдроме войны в Персидском заливе. Я посетил Ирак и Косово, а также был членом Совета по надзору за обедненным ураном при правительстве Великобритании. Я писал доклады, в том числе для Организации Объединенных Наций (ООН), и давал показания Королевскому обществу.

Я попросил коллегу съездить в Ливан и привезти образцы из воронки, а также воздушный фильтр машины скорой помощи. Когда их проанализировали с помощью двух разных методов, они показали наличие не обедненного, а обогащенного урана. Это невозможно, если только оружие не было сделано из обедненного урана или не создано в результате нейтронного облучения U-234 и U-238.

Чтобы это объяснить, нужно быть немного подкованным в науке. В природном уране содержатся три изотопа: U-238, U-234 и U-235.

U-238 составляет более 99,7% всего природного урана.

U-235 составляет всего 0,3%. Он важен для производства ядерных бомб и атомной энергии. Его добывают различными способами для производства обогащенного урана.

Менее радиоактивный U-238 является основным компонентом обедненного урана.

U-238 при распаде превращается в Th-234 (торий-234), который затем подвергается двум β-распадам, превращаясь в Pa-234 (протактиний-234) и затем в U-234.

Далее вы получаете длинный список вторичных частиц, которые нас не интересуют. Все это происходит очень быстро, и в процессе выделяется большое количество радиации. Радиационная опасность от обедненного урана — это реальность, вопреки заявлениям военных о том, что он не представляет опасности. Как-то так. Но это не главное в данной истории.

Главный вопрос заключается в следующем: был ли обогащенный уран в бомбе, сброшенной на Ливан? Могла ли это быть лабораторная ошибка? Ответ — нет. Мы использовали две разные лаборатории и два разных метода анализа урана: ICPMS и альфа-спектрометрию.

То, что мы обнаружили, было опубликовано журналистом Робертом Фиском в газете The Independent в октябре 2006 года. Статья называлась — "Тайна секретной урановой бомбы Израиля".

Пока мы не нашли обогащенный уран, я сосредоточился на влиянии обедненного урана на здоровье.

В 2006 году со мной связался итальянский физик-ядерщик Эмилио Дель Джудиче. Я встретился с ним в Лондоне, где он рассказал мне, что источником обогащенного урана было новое оружие, в котором использовался дейтерий (тяжелый водород), растворенный в уране. Когда эта боеголовка, размером с бейсбольный мяч, запускалась по твердому объекту, водород подвергался холодному синтезу с образованием гелия и испускал мощное гамма-излучение, которое заставляло U-238 превращаться в нестабильный U-239, распавшийся на U-235 и нейтроны.

Я не физик-ядерщик, хотя у меня есть свои соображения по поводу этого объяснения, но в то время я согласился с Джудиче. По крайней мере, это объясняло источник обогащения урана.

В 2008 году ко мне обратились несколько врачей из Египта, которые интересовались, не бомбят ли израильтяне Газу снарядами с обедненным ураном. С большим трудом мне удалось заполучить образцы из Газы: почва и воздушные фильтры. Анализ показал наличие обедненного урана. В 2010 году в рамках исследования врожденных пороков в Аль-Фаллудже мы проверили волосы матерей на 52 элемента, чтобы попытаться определить причину этих аномалий. Мы обнаружили в их волосах обедненный уран.

Дополнительным подтверждением существования оружия, содержащего или производящего обогащенный уран, стало исследование, проведенное на ветеране войны в Косово, чьи загадочные недуги были тщательно изучены врачами из Ливерпуля и Манчестера. В почках этого человека был обнаружен обогащенный уран.

Эмилио Дель Джудиче продолжал вести расследование как Шерлок Холмс. Вместе с репортерами итальянского телевидения (Rai News) он посетил Мартина Флейшмана, открывшего холодный ядерный синтез, с которым я также работал ранее, когда учился в Кентском университете в 1980 году. Флейшман дополнил интригующую научную загадку, но не пожелал далее в нее углубляться.

Стоит отметить, что ученые, изучающие холодный ядерный синтез, умирают при загадочных обстоятельствах. Сам Флейшман, похоже, был отравлен каким-то веществом, вызвавшим многоочаговый рак, и умер 3 августа 2012 года. У его коллеги развился такой же многоочаговый рак, и он тоже скончался.

Эмилио Дель Джудиче и продюсер Ray News, следившие за этой историей, написали книгу "Тайна трех пуль", опубликованную в 2014 году. Я фигурирую в книге под разными именами. Но за несколько месяцев до публикации Дель Джудиче был найден мертвым в своем доме. Мне сказали, что продюсер Rai News и соавтор-редактор книги Маурицио Торриальта залег на дно после того, как получил три настоящие пули в конверте.

В 2021 году журнал Nature представил результаты анализа 65 образцов почвы, песка, цемента и строительных материалов из Газы. Авторы выявили существенно высокие уровни обогащенного урана во всех образцах, но преимущественно в образцах почвы. Уровни обогащения оказались выше, чем те, которые мы обнаружили в наших предыдущих исследованиях.

В марте 2024 года я написал письмо в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), официальный орган ООН по надзору за использованием ядерного оружия. Мой коллега из Аль-Фаллуджи, доктор Мухаммед ад-Дарраджи, также отправил письмо от своего имени. Но ничего не произошло. Я не получил никакого ответа. Ад-Дарраджи должен был организовать пресс-конференцию в Вене, чтобы привлечь внимание к использованию этого оружия в Аль-Фаллудже и обсудить высокий уровень радиации. Я снял видеоролик, чтобы представить его на этой конференции, но не смог добиться проведения этого мероприятия.

В июле я отправил второе письмо, требуя от МАГАТЭ ответа. Я написал статью и отправил ее в два журнала, а также разместил препринт в Интернете. Ее отклонили на том основании, что рецензенты не поверили результатам анализа, опубликованным в журнале Nature. В конце концов ад-Дарраджи получил ответ от МАГАТЭ — оно не поверило опубликованным результатам.

Баронесса Дженни Джонс, член Палаты лордов британского парламента от партии "зеленых", задала вопрос в парламенте Великобритании. Правительство ответило, что им нечего сказать по поводу высокого уровня обогащенного урана в Газе.

Вот и все. Что мы можем сделать? Израиль и США разработали так называемую малогабаритную нейтронную бомбу. Израиль использует ее в секторе Газа. И, возможно, использует ее в Ливане. Есть доказательства, указывающие на то, что такая бомба была испытана еще в октябре 1962 года, в ходе проекта "Доминик". Это было испытание под названием "Хусатоник", в ходе которого была достигнута мощность 9,96 Мт, но, как сообщалось, оно не вызвало никаких последствий. Это означает, что на первой ступени деления праймера не происходило, что было необходимым условием для всех предшествующих ему водородных бомб.

Я присоединился к смешанной группе журналистов-расследователей, комментаторов и нескольких кинорежиссеров из Ливана, чтобы найти решение этой загадки. Мы намерены проследить за странными болезнями, которые появляются в зоне конфликта. Мы намерены искать обогащенный уран и продукты нейтронной активации, такие как Со-60 (кобальт-60), тритий и C-14 (углерод-14). Стоит отметить, что все лаборатории, в которых я исследовал предыдущие образцы, внезапно закрылись. Одна из них окончательно закрылась после первого анализа из Газы. Другая находится под угрозой закрытия. Но мы можем многое сделать с тем, что уже имеем.

Мы хотим, чтобы люди проверили воронки, куда падают бомбы, с помощью счетчика Гейгера, и, если они радиоактивны, принесли нам образцы пыли и грязи. Нам также нужны образцы длинных волос от женщин, которые находились рядом или жили в районах, подвергшихся бомбардировкам. Купить счетчик Гейгера можно примерно за 60 евро. Можно даже приобрести портативный гамма-спектрометр с низким разрешением примерно за 350 евро.

Мы просим всех, у кого есть комментарии или информация, связаться с нами. Это очень важно.

Это оружие, несомненно, будет использоваться в будущем и превратит локальную ядерную войну в реальность.

Я назвал его "Красная ртуть". "Красная ртуть" — это код, который Сталин использовал для обозначения обогащенного урана. Очевидно, что это оружие разработали Соединенные Штаты. Поскольку оно убивает, не оставляя после себя продуктов деления, оно невидимо для глобальных систем обнаружения ядерных взрывов и наблюдателей МАГАТЭ.

Но нет никаких сомнений в том, что МАГАТЭ знают об этом. В их последнем отчете нет ни слова о проблеме обогащенного урана. Когда я спросил одного из авторов отчета, почему, он ответил, что им не хватает финансирования. Денег хватило только на изучение обедненного урана. Вы можете поверить в эту чушь?

Авторы: Кристофер Басби (روبرت دالي) и Роберт Дейли (كريستوفر باسبي)