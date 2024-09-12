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ТАСС

Министр обороны Британии заявил об ускорении военных поставок Украине

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Сотрудничество Великобритании и Украины
Сотрудничество Великобритании и Украины.
Источник изображения: AFP

Обещанное вооружение, включая ракеты ПВО, оборудование для F-16, артиллерийские установки AS-90 и военные катера, доставлено с опережением графика, сообщил Джон Хили

ЛОНДОН, 11 сентября. /ТАСС/. Великобритания ускоряет передачу вооружений Киеву, обещанные в апреле партии прибыли на Украину с опережением графика. Об этом заявил министр обороны Джон Хили, слова которого приводятся в сообщении, опубликованном на сайте британского правительства.

В нем говорится, что "в рамках обязательств правительства по наращиванию и ускорению поставок военной помощи для Украины" обещанное вооружение, включая ракеты ПВО, оборудование для истребителей F-16, артиллерийские установки AS-90 и военные катера, "уже доставлено". "Вдобавок к этому министр обороны сегодня объявил, что к концу года на Украину будут дополнительно доставлены сотни ракет ПВО, десятки тысяч артиллерийских боеприпасов и больше бронетехники", - уточнило ведомство.

23 апреля канцелярия премьер-министра сообщила, что Великобритания выделит Киеву пакет помощи на сумму 500 млн фунтов ($650 млн по курсу), в который включены крылатые ракеты Storm Shadow и БМП Husky. В июле новое лейбористское правительство заявило, что дополнительно поставит на Украину 90 высокоточных ракет Brimstone и 250 тыс. боеприпасов. В начале сентября Минобороны Великобритании проинформировало, что передаст Украине еще 650 многоцелевых ракет Martlet для укрепления ее противовоздушной обороны. Суммарный объем предоставленной Лондоном Киеву военной помощи с февраля 2022 года составляет 7,6 млрд фунтов ($10 млрд). 

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Страны
Великобритания
Украина
Продукция
AGM-114
F-16
SCALP
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