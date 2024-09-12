В Киеве заявили, что ничего не знают о "мирном плане" Шольца

Украинский президент Владимир Зеленский отметил, что не уверен в существовании такого документа

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ничего не знает о "мирном плане" канцлера ФРГ Олафа Шольца по урегулированию украинского конфликта.

"Что касается "мирного плана" Шольца, то мне ничего не известно. <...> Я даже не уверен, что такой план существует", - сказал Зеленский, отвечая на вопросы журналистов на полях проходящей в Киеве так называемой Крымской платформы.

9 сентября газета La Repubblica со ссылкой на свой источник, близкий к правительству и Социал-демократической партии Германии, сообщила, что Шольц готовит собственный план мирного урегулирования на Украине, своего рода новые минские соглашения, что не исключает передачу Москве части украинских территорий.

Днем ранее канцлер также заявил в интервью телеканалу ZDF, что в конфликте на Украине настал момент для обсуждения того, как прийти к миру, и снова высказался за участие России в новом саммите с целью урегулирования кризиса. Он утверждал, что "в любом случае" будет проведена новая конференция, РФ должна быть представлена на ней, в чем он един во мнении с Зеленским.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 11 сентября, что Берлин ни напрямую, ни через посредников не передавал Москве информацию о "мирном плане" Шольца по урегулированию украинского конфликта. По словам Захаровой, наличие такого плана является не более чем сплетнями и утечками.

Первая конференция по Украине состоялась в Бюргенштоке 15-16 июня. Швейцария, занявшаяся ее организацией по договоренности с властями в Киеве, не пригласила на нее Россию. В том форуме не участвовали делегации ряда государств, включая Китай. Ни одна из стран - членов БРИКС не поддержала итоговое коммюнике. Как заявила Захарова, конференция обернулась полным фиаско, "подобные сходки не могут служить основой для устойчивого мира".