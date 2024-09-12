Шойгу провел рабочую встречу с руководителем Национальной разведывательной службы Бахрейна

Секретарь СБ РФ подтвердил готовность и дальше развивать диалог по линии советов безопасности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Отношения России и Бахрейна носят дружеский характер, визит бахрейнского короля Хамада бен Исы Аль Халифы в Москву весной нынешнего года придал дополнительный импульс наращиванию всего спектра двусторонних отношений и сотрудничества. Об этом заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу.

На полях встречи высоких представителей стран БРИКС и БРИКС+, курирующих вопросы безопасности, Шойгу провел двустороннюю рабочую встречу с руководителем Национальной разведывательной службы Бахрейна Бассамом Аль Меараджем.

"Высоко ценим дружеский характер российско-бахрейнских отношений. Его основой служит доверительное общение между главами государств. Состоявшийся в мае официальный визит короля Бахрейна Хамада Аль Халифы в Москву придал дополнительный импульс наращиванию всего спектра двусторонних отношений и сотрудничества", - сказал Шойгу.

Секретарь СБ РФ подтвердил готовность и дальше развивать диалог по линии советов безопасности.