Лондон намерен предоставить Киеву кредитные гарантии на $484 млн до конца года

Флаги Великобритании и Украины на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне.

Эти средства пойдут на поддержание работы школ и больниц, выплату заработной платы госслужащим и помощь пенсионерам

ЛОНДОН, 11 сентября. /ТАСС/. Правительство Великобритании планирует предоставить Украине кредитные гарантии по линии Всемирного банка на сумму $484 млн до конца года. Об этом говорится в заявлении МИД Соединенного Королевства по итогам визита главы ведомства Дэвида Лэмми в Киев вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Отмечается, что эти средства пойдут на поддержание работы школ и больниц, выплату заработной платы госслужащим и помощь пенсионерам. В Форин оффисе указали, что речь идет о втором этапе предоставления кредитной помощи Украине в рамках общего пакета гарантий на сумму $3 млрд, о котором британская сторона объявила в прошлом году.

Кроме того, Лондон выделит £242 млн ($315 млн) на поддержку энергетического сектора Украины и другие гуманитарные проекты.