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Военное обозрение

В Череповце заработала система, «сбивающая с толку» вражеские дроны и нерегламентиррованные гражданские системы

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Источник изображения: topwar.ru

Одним из важных для властей нашей страны вопросов сегодня является защита гражданского населения от террористических атак боевиков киевского режима посредством БПЛА. Украинский ВПК, естественно, не без помощи Запада, производит огромное количество дронов-камикадзе, которые способны преодолевать расстояния более 1000 км.

В большинстве случаев с воздушной угрозой справляются силы ПВО ВС РФ. Между тем Россия – это самое большое государство в мире. Поэтому прикрыть всю территорию нашей страны комплексами ПВО крайне сложно.

Впрочем, это не значит, что ничего не делается для противодействия вражеским дронам. В частности, в Череповце заработала новая система защиты, которая «сбивает с толку» беспилотники. Об этом в своем ТГ-канале сообщил мэр города Вадим Германов.

С его слов, это на сегодняшний день одна из самых эффективных систем для противодействия БПЛА.

Правда, чиновник добавил, что ее работа «сбивает с толку» не только вражеские дроны. Так, ошибки и сбои могут происходить в других устройствах, использующих GPS.

Например, могут некорректно работать карты в смартфоне, фитнес-трекеры, квадрокоптеры и др. Также проблема коснулась и «умных остановок», некорректно отображающих прибытие трамваев и автобусов.

В то же время Германов добавил, что данная система работает не круглосуточно, призвав жителей города отнестись к неудобствам с пониманием, ведь все это делается для их безопасности.

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