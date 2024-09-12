Украина получит от Литвы €10 млн на дальнобойное оружие

Средства выделят в том числе для финансирования ракеты-дрона "Паляница", заявил министр обороны Украины

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Вильнюс предоставит Киеву €10 млн на развитие дальнобойных вооружений, сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

"Литва предоставляет Украине €10 млн для финансирования наших дальнобойных возможностей, особенно ракеты-дрона "Паляница", - написал он в Telegram-канале.

Президент Литвы Гитанас Науседа 11 сентября посетил Киев, где принял участие в открытии литовско-украинского бизнес-форума оборонной промышленности.

Ранее в Киеве сообщили о разработке дальнобойной ракеты-дрона. Кроме того, утверждалось, что Украина провела первые успешные испытания собственной баллистической ракеты.