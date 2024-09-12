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Военное обозрение

ВСУ опубликованы кадры испытаний дрона с РПГ-18

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Источник изображения: topwar.ru

На Украине продолжается оснащение дронов различными системами вооружения и специализированным оборудованием. На этот раз ВСУ опубликованы кадры испытаний беспилотника, оснащенного РПГ-18.

Обращает на себя внимание тот факт, что стрельба из гранатомета не велась. По всей видимости, на данном этапе тестируется устойчивость летательного аппарата в воздухе, принявшего «на борт» новое оружие.

РПГ-18 – это переносная противотанковая ракетная установка, разработанная Советским Союзом в 1970-х годах. Данное изделие применяется как одноразовое оружие. Выстрел осуществляется 64-мм гранатой с кумулятивной боеголовкой, способной пробивать броню толщиной до 300 мм.

Источник изображения: topwar.ru

Главным его недостатком в современных реалиях является ограниченная дальность действия, составляющая от 135 до 150 м и отсутствие системы наведения. В связи с этим требуется, чтобы оператор находился в опасной близости от цели для эффективного поражения бронетехники, что делает его уязвимым для ответного огня.

Однако при размещении на дроне эти риски устраняются. Беспилотник, благодаря своей маневренности, может оперативно приблизиться к цели и выпустить боеприпас, после чего столь же быстро удалиться.

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Страны
Украина
Проекты
БПЛА
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