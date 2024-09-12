Эстонский телеканал: в ближайшие годы в оборону Эстонии будет инвестировано до 500 млн евро

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Бывшая когда-то вместе с Россией частью Советского Союза Эстония продолжает увеличивать затраты на оборону страны, пугая своих граждан потенциальной войной с Россией.

Как передает эстонский телеканал ERR, ссылаясь на Государственный центр оборонных инвестиций страны, в ближайшие четыре года, начиная с 2025-го и заканчивая 2028-м годом, на сферу обороны будет затрачено примерно 500 миллионов евро. При этом отмечается, что речь идет об затратах на строительство и ремонт объектов военной инфраструктуры в Эстонии. Закупки вооружения и прочие значительные статьи военных расходов в эту сумму не входят.

Деньги пойдут на объекты инфраструктуры, такие как полигоны, казармы, склады, дороги, мосты, порты, в западной части страны, т.е. примыкающей к побережью Балтийского моря, и в юго-восточной части, близ российской границы.

Что касается затрат на оружие, то ранее в Таллине говорили, например, о планах приобрести боеприпасы на общую сумму 1,6 миллиарда евро. Стоит напомнить также, что после визита Зеленского в Эстонию в январе этого года президент страны Алар Карис пообещал выделить Украине помощь на сумму 1,2 миллиарда евро до 2027 года.

Эстония, как и соседние прибалтийские республики Латвия и Литва, в 2004 году стала членом НАТО.