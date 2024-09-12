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ЦАМТО

Hanwha Aerospace и WB Group договорились о сотрудничестве при производстве реактивных снарядов в Польше

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РСЗО К239 "Чунму"
РСЗО К239 "Чунму".
Источник изображения: wojsko-polskie.pl

ЦАМТО, 11 сентября. Южнокорейская компания Hanwha Aerospace и польская WB Group подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий сотрудничество при производстве реактивных снарядов на территории Польши.

Соглашение было заключено на полях проходившей в Кельце оборонной выставки MSPO-2024.

В соответствии с условиями меморандума о взаимопонимании, Hanwha Aerospace и WB Group будут сотрудничать при производстве получивших обозначение CGR-80 управляемых реактивных снарядов с дальностью стрельбы 80 км для реактивной системы залпового огня K239 "Чунму". Сотрудничество будет включать передачу соответствующих технологий, что станет стратегическим шагом на пути укрепления обороноспособности Польши за счет локализации производства.

В соглашении также изложены планы создания компаниями совместного предприятия для производства других типов артиллерийских боеприпасов. Ожидается, что стороны расширят сферы взаимодействия за пределы управляемых реактивных снарядов, что углубит промышленное сотрудничество между Республикой Корея и Польшей.

Проект подчеркивает приверженность Hanwha Aerospace к укреплению связей с Польшей, в т.ч. в сфере поставки современных систем вооружения. Hanwha Aerospace активно участвует в поставках ВС Польши сотен РСЗО "Чунму" в соответствии с условиями рамочного соглашения, подписанного в 2022 году. Установки оснащаются системами связи и управления огнем, предоставленными польской WB Group, выступающей партнером южнокорейской компании.

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Страны
Польша
Южная Корея
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