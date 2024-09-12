Ракетчики СФ отработали нанесение удара по кораблям противника в ходе учения "Океан-2024"

Береговые ракетные комплексы «Бастион» во время тренировки по нанесению ракетного удара по кораблям условного противника.

Роль условного противника выполнял отряд боевых кораблей Северного флота, возглавляемый большим противолодочным кораблем "Вице-адмирал Кулаков"

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Расчеты береговых ракетных комплексов "Бастион" Северного флота (СФ) в рамках учения "Океан-2024" отработали нанесение ударов по кораблям условного противника в Арктической зоне России, сообщили в Минобороны РФ.

"В рамках стратегического командно-штабного учения "Океан-2024" расчеты береговых ракетных комплексов "Бастион" Северного флота отработали учебно-боевые задачи по уничтожению надводных целей условного противника в Арктической зоне Российской Федерации", - сказано в сообщении.

Роль условного противника выполнял отряд боевых кораблей Северного флота, возглавляемый большим противолодочным кораблем "Вице-адмирал Кулаков". По условиям учения, противник пытался нарушить морские коммуникации и готовился к нанесению ракетного удара по береговой инфраструктуре Северного флота на архипелаге Новосибирские острова.

Расчеты береговых ракетных комплексов "Бастион", базирующиеся на острове Котельный архипелага Новосибирские острова, совершили марш из места постоянной дислокации в назначенные районы. В ходе марша ракетчики отработали все виды обеспечения: от организации походного охранения до ведения противовоздушной обороны, в том числе защиты от беспилотников.

Далее расчеты комплексов "Бастион" развернулись на побережье, где ракетчики условно отработали нанесение удара по отряду кораблей с выполнением электронных пусков ракет.

В маневрах, которые проходят в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей, задействовано более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и Воздушно-космических сил РФ, около 7 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90 тыс. человек личного состава.