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ТАСС

Ракетчики СФ отработали нанесение удара по кораблям противника в ходе учения "Океан-2024"

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Береговые ракетные комплексы «Бастион» во время тренировки по нанесению ракетного удара по кораблям условного противника
Береговые ракетные комплексы «Бастион» во время тренировки по нанесению ракетного удара по кораблям условного противника.
Источник изображения: Фото: Global Look Press/MOD Russia

Роль условного противника выполнял отряд боевых кораблей Северного флота, возглавляемый большим противолодочным кораблем "Вице-адмирал Кулаков"

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Расчеты береговых ракетных комплексов "Бастион" Северного флота (СФ) в рамках учения "Океан-2024" отработали нанесение ударов по кораблям условного противника в Арктической зоне России, сообщили в Минобороны РФ.

"В рамках стратегического командно-штабного учения "Океан-2024" расчеты береговых ракетных комплексов "Бастион" Северного флота отработали учебно-боевые задачи по уничтожению надводных целей условного противника в Арктической зоне Российской Федерации", - сказано в сообщении.

Роль условного противника выполнял отряд боевых кораблей Северного флота, возглавляемый большим противолодочным кораблем "Вице-адмирал Кулаков". По условиям учения, противник пытался нарушить морские коммуникации и готовился к нанесению ракетного удара по береговой инфраструктуре Северного флота на архипелаге Новосибирские острова.

Расчеты береговых ракетных комплексов "Бастион", базирующиеся на острове Котельный архипелага Новосибирские острова, совершили марш из места постоянной дислокации в назначенные районы. В ходе марша ракетчики отработали все виды обеспечения: от организации походного охранения до ведения противовоздушной обороны, в том числе защиты от беспилотников.

Далее расчеты комплексов "Бастион" развернулись на побережье, где ракетчики условно отработали нанесение удара по отряду кораблей с выполнением электронных пусков ракет.

В маневрах, которые проходят в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей, задействовано более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и Воздушно-космических сил РФ, около 7 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90 тыс. человек личного состава. 

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