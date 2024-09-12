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ТАСС

Делегация РФ в Вене: НАТО взяла осознанный курс на эскалацию конфликта на Украине

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Флаги с логотипом ОБСЕ в Вене
Флаги с логотипом ОБСЕ в Вене.
Источник изображения: © Фото : OSCE/Mikhail Evstafiev

По мнению и.о. руководителя представительства Юлии Ждановой, вторжение украинских ВС на территорию России при поддержке Запада аннулирует возможность переговоров

ВЕНА, 11 сентября. /ТАСС/. Страны НАТО обсуждают возможность разрешить Киеву бить по территории России западным оружием, тем самым альянс готовится к военному конфликту "иных масштабов и интенсивности". Об этом заявила и.о. руководителя делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова на заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

Как заявила дипломат, британские министры, согласно получаемой информации, пытаются убедить союзников по НАТО в необходимости разрешить Украине наносить удары по территории РФ крылатыми ракетами Storm Shadow с дальностью полета до 250 км. Аналогичным образом Пентагон якобы работает над возможностью запускать крылатые ракеты JASSM с дальностью полета до 400 км с истребителей F-16.

"Отсюда несложно сделать очевидный вывод, что эскалационный курс натовско-еэсовского конгломерата носит осознанный характер и осуществляется в рамках подготовки Североатлантического альянса к военному конфликту совершенно иных масштабов и интенсивности. Считаем своим долгом предупредить: такая авантюра добром для ее инициаторов не кончится", - сказала Жданова.

Она отметила, что западные страны, стремясь нанести России "стратегическое поражение", дали Украине "полный карт-бланш" на операции в российских регионах. По словам Ждановой, вторжение ВС Украины на территорию России при поддержке Запада "априори аннулирует возможность каких-либо переговоров".

"Киевскому режиму и его западным покровителям следует исходить из того, что с учетом меняющейся не в пользу ВСУ ситуации "на земле" в дальнейшем условия для прекращения конфликта будут уже иными. Цели специальной военной операции будут достигнуты в любом случае", - указала и.о. руководителя делегации. 

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