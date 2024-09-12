Делегация РФ в Вене: НАТО взяла осознанный курс на эскалацию конфликта на Украине

По мнению и.о. руководителя представительства Юлии Ждановой, вторжение украинских ВС на территорию России при поддержке Запада аннулирует возможность переговоров

ВЕНА, 11 сентября. /ТАСС/. Страны НАТО обсуждают возможность разрешить Киеву бить по территории России западным оружием, тем самым альянс готовится к военному конфликту "иных масштабов и интенсивности". Об этом заявила и.о. руководителя делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова на заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

Как заявила дипломат, британские министры, согласно получаемой информации, пытаются убедить союзников по НАТО в необходимости разрешить Украине наносить удары по территории РФ крылатыми ракетами Storm Shadow с дальностью полета до 250 км. Аналогичным образом Пентагон якобы работает над возможностью запускать крылатые ракеты JASSM с дальностью полета до 400 км с истребителей F-16.

"Отсюда несложно сделать очевидный вывод, что эскалационный курс натовско-еэсовского конгломерата носит осознанный характер и осуществляется в рамках подготовки Североатлантического альянса к военному конфликту совершенно иных масштабов и интенсивности. Считаем своим долгом предупредить: такая авантюра добром для ее инициаторов не кончится", - сказала Жданова.

Она отметила, что западные страны, стремясь нанести России "стратегическое поражение", дали Украине "полный карт-бланш" на операции в российских регионах. По словам Ждановой, вторжение ВС Украины на территорию России при поддержке Запада "априори аннулирует возможность каких-либо переговоров".

"Киевскому режиму и его западным покровителям следует исходить из того, что с учетом меняющейся не в пользу ВСУ ситуации "на земле" в дальнейшем условия для прекращения конфликта будут уже иными. Цели специальной военной операции будут достигнуты в любом случае", - указала и.о. руководителя делегации.