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ТАСС

Захарова назвала истинный смысл "курской авантюры" ВСУ

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Источник изображения: © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Он заключается в том, чтобы уничтожить украинских мобилизованных, отметила официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Истинный смысл "курской авантюры" Вооруженных сил Украины (ВСУ) заключается в том, чтобы уничтожить украинских мобилизованных. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что 6 сентября в Национальном музее истории Украины открылась выставка "За пределом своего родного края", посвященная операции ВСУ в Курской области.

"Выставка эта, если о чем-то свидетельствует, то о том, что истинный смысл курской авантюры ВСУ, это, на мой взгляд, скрываемая относительно мобилизованных украинцев реальная попытка их просто изничтожить. И другого объяснения нет", - сказала дипломат.

"Это все до такой степени чудовищно, неанекдотично и трагикомично, что кто-то поверит в какие-то долгосрочные интересы киевского режима на российской территории. Невозможно", - дала оценку официальный представитель дипведомства РФ.

"Это все нужно для моментальной кровавой пиар-акции, которая нужна [президенту Украины Владимиру] Зеленскому и тем, кто платят ему деньги за подобное", - подчеркнула Захарова.

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона действует режим чрезвычайно ситуации федерального характера. Жителей приграничных районов эвакуируют на безопасные территории. По данным МЧС РФ, более 10 тыс. человек находятся в пунктах временного размещения в 30 регионах страны. По информации Минобороны России, Киев с начала боевых действий на курском направлении потерял свыше 11,8 тыс. человек, а также 93 танка и 74 бронетранспортера. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается. 

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