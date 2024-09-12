Войти
Известия.ru

Ракетоносцы Ту-160 в рамках учений выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морями

276
0
0
Источник изображения: Фото: Global Look Press/MOD Russia

Стратегические ракетоносцы Ту-160 Воздушно-космических сил (ВКС) России в рамках учений «Океан-2024» выполнили полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Об этом 11 сентября сообщили в Минобороны РФ.

«Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации Воздушно-космических сил России выполнили полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей в рамках СКШУ «Океан-2024», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что продолжительность полета составила девять часов.

Также сообщалось, что истребители сопровождали экипажи самолетов Су-35С и Су-30СМ ВКС РФ.

«Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — отметили в Минобороны.


Помимо этого в рамках учений в Баренцевом море силы Северного флота осуществили поиск подводных лодок условного противника и отработали применение противолодочного оружия.

Ранее в этот день экипажи ракетного корабля «Дагестан», малых артиллерийских кораблей «Астрахань» и «Волгодонск» Каспийской флотилии в составе корабельной тактической группы отработали нанесение ракетных ударов по целям условных противников в ходе учений «Океан-2024».


Учения «Океан-2024» в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей начались ранее в этот день и пройдут до 16 сентября включительно. В них будут задействованы более 400 боевых кораблей, подлодок и судов обеспечения, более 120 самолетов и вертолетов, а также более 90 тыс. личного состава. Также задействованы четыре боевых корабля и судно снабжения ВМС Народно-освободительной армии Китая.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Норвегия
Россия
Продукция
Су-30
Су-35С
Ту-160
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
11661 Гепард
Военные учения
КФ
СФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.09 11:20
  • 4535
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 12.09 11:11
  • 0
Украинцы начинают что-то подозревать
  • 12.09 05:46
  • 1
Назван способ защиты от ракет JASSM
  • 12.09 03:49
  • 5
"Президент принял решение": Шойгу рассказал о договоренностях Путина с Украиной
  • 12.09 01:09
  • 1
Все россияне независимо от здоровья должны пройти службу в ВС, заявил СПЧ
  • 11.09 11:31
  • 1
Китайский орбитальный аппарат Chang’e-6 переместился в точку Лагранжа
  • 11.09 11:22
  • 1
Йеменские хуситы сбили два американских беспилотника MQ-9 Reaper, доведя их счёт до девяти
  • 11.09 09:35
  • 0
Освобождение Донбасса – цель номер один
  • 11.09 08:27
  • 1
Шойгу рассказал о сорвавшемся контракте на вертолетоносцы "Мистраль"
  • 11.09 07:47
  • 1
Песков: у РФ и Украины не было четких договоренностей об ударах по объектам энергетики
  • 11.09 06:28
  • 1
На пути к повышенной защищённости: превращение вездехода «Сармат-3» в бронемашину
  • 11.09 03:31
  • 0
О текущих задачах ВСУ в ходе СВО
  • 11.09 01:14
  • 0
Ответ на "«Т-72 заметно не хватает одной пары рук»: в словацком издании сравнили танк с Leopard 2A4"
  • 10.09 22:49
  • 1
Финский плацдарм: маневренное боевое применение
  • 10.09 21:15
  • 0
Ответ на "Какой будет новая ядерная доктрина России"