Ракетоносцы Ту-160 в рамках учений выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морями

Стратегические ракетоносцы Ту-160 Воздушно-космических сил (ВКС) России в рамках учений «Океан-2024» выполнили полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Об этом 11 сентября сообщили в Минобороны РФ.

«Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации Воздушно-космических сил России выполнили полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей в рамках СКШУ «Океан-2024», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что продолжительность полета составила девять часов.

Также сообщалось, что истребители сопровождали экипажи самолетов Су-35С и Су-30СМ ВКС РФ.

«Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — отметили в Минобороны.

Помимо этого в рамках учений в Баренцевом море силы Северного флота осуществили поиск подводных лодок условного противника и отработали применение противолодочного оружия.

Ранее в этот день экипажи ракетного корабля «Дагестан», малых артиллерийских кораблей «Астрахань» и «Волгодонск» Каспийской флотилии в составе корабельной тактической группы отработали нанесение ракетных ударов по целям условных противников в ходе учений «Океан-2024».

Учения «Океан-2024» в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей начались ранее в этот день и пройдут до 16 сентября включительно. В них будут задействованы более 400 боевых кораблей, подлодок и судов обеспечения, более 120 самолетов и вертолетов, а также более 90 тыс. личного состава. Также задействованы четыре боевых корабля и судно снабжения ВМС Народно-освободительной армии Китая.