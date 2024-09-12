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Военное обозрение

«Будет выполнять рутинные и опасные задачи»: в Австралии представлена беспилотная БМП ATLAS CCV

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Источник изображения: topwar.ru

Компания BAE Systems Australia представила в Мельбурне новую беспилотную наземную машину ATLAS CCV (сокращение от «автономная тактическая легкая бронированная система для совместного боя»).

ATLAS CCV была создана в сотрудничестве с рядом партнеров, включая Supacat из Британии, Valhalla Turrets из Словении и Marand из Австралии. Это модульная машина 8x8, которая объединяет автономные технологии с существующими системами бронетехники.

ATLAS CCV разработан для автономной работы в различных боевых условиях, как на дороге, так и вне ее, и поддержки обитаемой техники, такой как БМП и ОБТ. Как утверждается, в платформе используются проверенные технологии, что позволило создать недорогое изделие. Автономная система управляет движением машины, позволяя ей объезжать препятствия, планировать маршруты и принимать тактические решения.

Она может работать в нескольких режимах, включая дистанционное управление, режим «следуй за мной» с обходом препятствий, навигацию по путевым точкам и планирование миссии на основе поставленных целей.

Разработчик пояснил, что ATLAS CCV предназначен для выполнения «рутинных, грязных и опасных» задач в боевых условиях, например, для защиты флангов, идентификации цели, ведения боя, разведки и непосредственной огневой поддержки.

Источник изображения: topwar.ru

Машина может перевозить несколько тонн полезной нагрузки в своем защищенном корпусе, включая боеприпасы, топливо, пайки, воду и критически важное оборудование для поддержки обитаемых платформ, которые она сопровождает.

В зависимости от роли, которая будет отводится машине на поле боя, возможны различные варианты бронирования.

Машина оснащена автоматизированной турелью VANTAGE, созданной специально для беспилотных систем. Она вооружена 25-мм пушкой M242 Bushmaster с дальностью стрельбы до 2500 м, двойной системой подачи боеприпасов, БК в 260 снарядов и оснащена системой наведения human-in-the-loop («человек в цикле»), позволяющей осуществлять контролируемое взаимодействие в боевых ситуациях. Турель установлена в башне, имеющей низкий профиль для снижения вероятности попадания.

Источник изображения: topwar.ru

ATLAS CCV спроектирована таким образом, чтобы помещаться в стандартный 20-футовый контейнер ISO или в контейнер-платформу Flat Rack, что позволяет перевозить машину на самолетах или морскими десантными средствами.

Модульная конфигурация обеспечивает возможность выполнения различных боевых задач, включая противодействие беспилотникам и огневую поддержку с помощью 120-мм автоматизированной минометной системы.

Она оборудована 360-градусной многоспектральной автоматической системой обнаружения, сопровождения и классификации целей, в состав которой входят дневные камеры, приборы ИК-наблюдения, акустические датчики, средства пассивной РЭБ, стереовидение и ЛИДАР.

В качестве базы для платформы послужило шасси бронеавтомобиля HMT от Supacat. ATLAS CCV оснащен 6-цилиндровым 6,7-литровым дизельным двигателем Cummins ISB и АКП Allison 3000.

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  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Словения
Компании
Allison
BAE Systems
Cummins
SC Group
Проекты
БПЛА
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