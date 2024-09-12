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Военное обозрение

Песков прокомментировал сообщения о том, что сбитые над Мурманской областью БПЛА прилетели со стороны Норвегии

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Источник изображения: topwar.ru

Сегодня дежурными силами противовоздушной обороны ВС РФ в небе над Мурманской областью были перехвачены и сбиты три украинских беспилотных летательных аппарата, созданных на базе легкомоторного самолета «Аэропракт А-22» («Летучая лисица»). В регионе была объявлена воздушная тревога, аэропорты Мурманска и Апатитов приостановили свою работу.

Как и в августе, когда над регионом был сбит БПЛА ВСУ, беспилотники были уничтожены в районе поселка Высокий. Предположительно, их целью был военный аэродром «Оленья», где базируются стратегические ракетоносцы ВКС РФ. Кроме того, в Североморске расположена главная военно-морская база Северного флота РФ.

После этого несколько российских телеграм-каналов написали, что данные БПЛА проникли на территорию РФ якобы из Норвегии или Финляндии. Эти сообщения на сегодняшнем брифинге прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Спикер Кремля призвал не торопиться с выводами, подобные заявления могут делать только российские военные, но никак не военкоры, блогеры и журналисты.

Давайте к телеграм-каналам соответственно относиться насчет Норвегии. Это информация, которой скорее владеют наши военные и специальные службы. Здесь я вам точно ничего не могу сказать

— заявил Песков.

Он также предостерег «от восприятия как первоисточников сообщений разных электронных средств массовой информации или около СМИ».

Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис прокомментировал в своем телеграм-канале атаки украинских беспилотников на регион. Он попросил жителей региона с пониманием отнестись к вводимым ограничениям и доверять только официальной информации. По данным губернатора, средствами ПВО ВС РФ сегодня в небе над Мурманской областью сбиты три беспилотника.

По неофициальным данным, маршрут одного из БПЛА пролегал вдоль российско-финской и российско-норвежской границ для усложнения перехвата силами ПВО из-за рисков поражения целей на территории Финляндии и Норвегии.

Из-за закрытого воздушного пространства над Мурманской областью, самолетам приходится облетать практически весь Кольский полуостров. Ранее в воздушное пространство Финляндии вернулся самолет Пакистанских авиалиний, следовавший из Торонто в Лахор. Затем Boeing 777 авиакомпании «Россия», следующий рейсом из Варадеро в Шереметьево, также «сделал крюк», минуя небо над регионом, что, правда, не привело к задержке рейса.

Что касается двухместного легкомоторного самолета А-22 «Летучая лисица», разработанного на Украине в 1996 году, то в базовом варианте он управляется пилотом (второе место — пассажирское). Однако известно, что украинские инженеры делают на базе указанного самолета беспилотники Aerosor Nynja, устанавливая автономную и дистанционную системы навигации и управления.

Беспилотник преодолевает расстояние более 600 километров на крейсерской скорости около 160 км/ч с полезной нагрузкой в несколько сотен килограммов. Агентство Forbes утверждает, что переделанный из спортивного самолета украинский дрон обычно оснащается ФАБ-100 или иным боеприпасом. Причем крепится он к днищу, что позволяет БПЛА после сброса взрывчатки вернуться обратно. Автономная навигация в течение потенциально шестичасовой миссии, вероятно, осуществляется с помощью GPS, однако есть и видеокамера, которая может помочь удаленному оператору, подключенному к дрону через спутник, направить его к цели в последние секунды полета.

Источник изображения: topwar.ru

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