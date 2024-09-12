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«Ростех» начал поставки оборудования связи для Арктики

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Фото: Serguei Fomine / Globallookpress.com
Фото: Serguei Fomine / Globallookpress.com.

«Ростех» сообщил о начале поставок станций тропосферной связи для Арктики

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» начал поставки станций тропосферной связи «Гроза» для Арктики и горной местности. Об этом сообщила госкорпорация в Telegram.

«Наш холдинг "Росэлектроника" поставил первые станции тропосферной связи "Гроза" с обновленным цифровым модемом на основе нейронных сетей. Оборудование позволяет обеспечить широкополосную связь в радиусе 210 километров там, где затруднительно организовать ее традиционным способом», — говорится в сообщении.

В изделии используется технология, основанная на отражении сигнала от нижнего слоя атмосферы — тропосферы. Для организации линии связи необходимо минимум две приемо-передающие станции. «Гроза» оснащена антенной диаметром 150 сантиметров, которую можно разместить на треноге, мобильной мачте или крыше здания. Станция поддерживает передачу данных со скоростью до 45,5 мегабита в секунду.

В комплект оборудования входит цифровой модем, который за счет нейросетей может обучаться в процессе работы и выделять полезный сигнал из фоновых шумов. Новая версия изделия отличается модернизированными алгоритмами обработки информации, которые позволили увеличить скорость передачи данных почти вдвое.

В июне «Ростех» сообщил о разработке устройства «три в одном» для криптозащиты М-757А. Изделие обеспечивает безопасное взаимодействие вычислительных сетей по протоколу IPv4 как IP-шифратор, выступает межсетевым экраном в сетях связи с протоколами TCP/IP и действует как маршрутизатор с пропускной способностью 1 гигабит в секунду.

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