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Выступая в среду на конференции в Сеуле (Южная Корея), адмирал Роб Бауэр, который возглавляет Военный комитет НАТО, заявил, что Украина пользуется широкой поддержкой среди американского народа, а также среди Демократической и Республиканской партий, пишет издание Bloomberg.

Я думаю, в этом свете маловероятно, что США как страна прекратят поддерживать Украину

- сказал адмирал.

Слова Бауэра прозвучали после того, как кандидат от Республиканской партии Трамп заявил во время вчерашних дебатов, что прекращение войны на Украине в наилучших интересах Америки. При этом, как отмечает Bloomberg, бывший президент США не ответил на вопрос ведущего о том, хочет ли он, чтобы Украина победила. Только издание лукавит. Трамп на самом деле ответил, заявив, что хочет скорейшего завершения конфликта и того, чтобы США не оказались втянуты в Третью мировую.

Как мы все знаем, политики, участвующие в выборах, говорят вещи, которые не обязательно в конечном итоге становятся политикой их правительства, если они победят на выборах

- заявил Бауэр, намекая на высказывания Трампа.

По словам председателя Военного комитета НАТО, его бы сильно удивило, если бы Соединённые Штаты были заинтересованы «в победе Путина». Стоит, очевидно, согласиться с адмиралом – нельзя забывать, что Зеленский стал президентом еще при Трампе и не нужно ожидать от него (Трампа) каких-либо поблажек в отношении России.