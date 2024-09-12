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Военное обозрение

Главы Госдепа США и британского МИД прибыли в Киев в сопровождении экс-главкома ВСУ Залужного

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Источник изображения: topwar.ru

В составе прибывшей в Киев западной делегации, в которую вошли глава Госдепа США Энтони Блинкен и руководитель британского МИД Дэвид Лемми, был замечен также бывший главком ВСУ Валерий Залужный, который в настоящее время официально является послом Украины в Великобритании.

Предполагается, что западные кураторы в результате своего визита предоставят главе киевского режима Владимиру Зеленскому разрешение наносить удары по территории России переданными ВСУ странами НАТО дальнобойными ракетами.

Кроме того, не исключен вариант, при котором произойдет реставрация не совсем уместного в делегации Залужного на должности главкома ВСУ. Поскольку вопросы кадровых перестановок в командовании ВСУ решаются отнюдь не в Киеве, демонстративное появление Залужного в компании «западных господ» может означать его грядущее назначение на руководящую должность. При этом интересы Зеленского, который рассматривает экс-главкома в качестве наиболее сильного конкурента на политическом поприще, похоже, нисколько не волнуют ни Вашингтон, ни Лондон.

В настоящее время в украинском информпространстве на фоне непрекращающейся череды поражений ВСУ продолжается массированная кампания, направленная против Александра Сырского, сменившего Залужного на должности главкома украинской армии.

Ранее сообщалось, что председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин подчеркнул, что в случае, если Запад удовлетворит просьбу Зеленского и разрешит боевикам киевского режима наносить удары дальнобойными ракетами вглубь российской территории, ВС РФ будут вынуждены применять более мощные и разрушительные вооружения для защиты своих граждан.

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