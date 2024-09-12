Войти
ТАСС

В Британии заявили, что обучение украинских военных мешает подготовке своих войск

260
0
0
Военнослужащие ВС Великобритании
Военнослужащие ВС Великобритании.
Источник изображения: EPA/ZURAB KURTSIKIDZE

В 2023 году заявки британцев на обучение на военных объектах королевства отклонялись в восемь раз чаще, чем в 2019 году, говорится в отчете Национального контрольно-ревизионного управления NAO

ЛОНДОН, 11 сентября. /ТАСС/. Обучение украинских военнослужащих в рамках операции Interflex ограничивает возможности Великобритании в деле обеспечения качественной военной подготовки своих войск. Такой вывод содержится в отчете Национального контрольно-ревизионного управления NAO (National Audit Office) Соединенного Королевства.

"Министерство обороны признает, что Interflex ограничит возможности британской армии по обучению своих военнослужащих", - говорится в отчете. По данным аудиторов, использование более четверти учебных объектов королевства в пехотной подготовке украинских военных привело к тому, что в 2023 году заявки британцев на обучение в них отклонялись в восемь раз чаще, чем в 2019 году. Командованию ВС королевства в начале года пришлось по той же причине перенести программу подготовки украинцев Operation Interforge (морская пехота) в Нидерланды.

В данной ситуации Минобороны следует поддерживать необходимый баланс между потребностями Украины и интересами королевства, работать с международными партнерами и резервом армии, чтобы "смягчить последствия поддержки Украины для ВС Великобритании", считают в NAO.

Как подчеркивали в МИД РФ, предоставление военной помощи Киеву только осложняет урегулирование конфликта на Украине. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Нидерланды
Россия
Украина
Проекты
Военные учения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.09 11:20
  • 4535
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 12.09 11:11
  • 0
Украинцы начинают что-то подозревать
  • 12.09 05:46
  • 1
Назван способ защиты от ракет JASSM
  • 12.09 03:49
  • 5
"Президент принял решение": Шойгу рассказал о договоренностях Путина с Украиной
  • 12.09 01:09
  • 1
Все россияне независимо от здоровья должны пройти службу в ВС, заявил СПЧ
  • 11.09 11:31
  • 1
Китайский орбитальный аппарат Chang’e-6 переместился в точку Лагранжа
  • 11.09 11:22
  • 1
Йеменские хуситы сбили два американских беспилотника MQ-9 Reaper, доведя их счёт до девяти
  • 11.09 09:35
  • 0
Освобождение Донбасса – цель номер один
  • 11.09 08:27
  • 1
Шойгу рассказал о сорвавшемся контракте на вертолетоносцы "Мистраль"
  • 11.09 07:47
  • 1
Песков: у РФ и Украины не было четких договоренностей об ударах по объектам энергетики
  • 11.09 06:28
  • 1
На пути к повышенной защищённости: превращение вездехода «Сармат-3» в бронемашину
  • 11.09 03:31
  • 0
О текущих задачах ВСУ в ходе СВО
  • 11.09 01:14
  • 0
Ответ на "«Т-72 заметно не хватает одной пары рук»: в словацком издании сравнили танк с Leopard 2A4"
  • 10.09 22:49
  • 1
Финский плацдарм: маневренное боевое применение
  • 10.09 21:15
  • 0
Ответ на "Какой будет новая ядерная доктрина России"