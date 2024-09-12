В 2023 году заявки британцев на обучение на военных объектах королевства отклонялись в восемь раз чаще, чем в 2019 году, говорится в отчете Национального контрольно-ревизионного управления NAO

ЛОНДОН, 11 сентября. /ТАСС/. Обучение украинских военнослужащих в рамках операции Interflex ограничивает возможности Великобритании в деле обеспечения качественной военной подготовки своих войск. Такой вывод содержится в отчете Национального контрольно-ревизионного управления NAO (National Audit Office) Соединенного Королевства.

"Министерство обороны признает, что Interflex ограничит возможности британской армии по обучению своих военнослужащих", - говорится в отчете. По данным аудиторов, использование более четверти учебных объектов королевства в пехотной подготовке украинских военных привело к тому, что в 2023 году заявки британцев на обучение в них отклонялись в восемь раз чаще, чем в 2019 году. Командованию ВС королевства в начале года пришлось по той же причине перенести программу подготовки украинцев Operation Interforge (морская пехота) в Нидерланды.

В данной ситуации Минобороны следует поддерживать необходимый баланс между потребностями Украины и интересами королевства, работать с международными партнерами и резервом армии, чтобы "смягчить последствия поддержки Украины для ВС Великобритании", считают в NAO.

Как подчеркивали в МИД РФ, предоставление военной помощи Киеву только осложняет урегулирование конфликта на Украине.